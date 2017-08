Emite Gobierno Municipal recomendaciones para no caer en prácticas de Ciberbullying

Como parte de las acciones permanentes por prevenir y erradicar la violencia, el Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de las Mujeres, informa sobre el Ciberbullying, modalidad de acoso que forma parte del tipo de violencia digital, y expide una serie de recomendaciones para evitar ser víctimas de ésta.



Para el Instituto Municipal de las Mujeres es de gran importancia el tratar de dar respuesta a la situación de violencia de la localidad, y es debido al incremento de los usuarios de internet, que surge la necesidad de dar respuesta a prácticas con indicadores de violencia digital, las cuales son cada vez más comunes.



¿Qué es el ciberbullying?



El término se utiliza para describir la acción de agredir psicológicamente a otra persona, utilizando internet u otros medios de comunicación. Usualmente la agresión se da por medio de insultos, amenazas, discriminación por características físicas o de otra índole, acoso o humillaciones. Esta práctica se caracteriza por darse entre iguales, específicamente en este caso, menores de edad.



Algunas de las formas del ciberbullying son:



Acoso por medio de mensajería instantánea como WhatsApp, Messenger, Facebook o mensajes de texto

Robo de contraseñas

Suplantación de identidad

Publicaciones ofensivas en redes sociales, blogs, sitios web, etc.

Encuestas de popularidad con fines de humillar a una o varias personas



Es importante hacer distinción entre el ciberbullying y otros tipos de violencia digital, ya que existen otros actos cometidos por adultos que implican consecuencias legales distintas al tratarse de acciones cometidas por parte de un mayor de edad en contra de un menor.



¿Cómo se puede evitar ser víctima de Ciberbullying?



Cuidar la información que se envía o comparte por internet

Evitar comentarios ofensivos o desagradables en la red

Evitar responder a provocaciones

Denunciar al proveedor del servicio que un usuario muestra conducta agresiva

Mantener seguridad en las contraseñas, cambiándolas continuamente y utilizando caracteres especiales, mayúsculas y números para hacerlas más seguras

Activar las funciones de seguridad de la computadora o dispositivo(s) que se utilicen

Mantener la información personal como privada

Tener buena comunicación: de encontrarse en una situación como las expresadas anteriormente, hacerlo saber a los padres o una persona de confianza



Las consecuencias de las víctimas de ciberbullying pueden llegar a ser fatales, debido a que las agresiones se traducen en daños psicológicos, e inclusive pueden llegar a sufrir violencia física, lo cual lamentablemente termina en muchos casos en la muerte, ya sea por suicidio o por los mismos ataques físicos.



De acuerdo a cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de las muertes a causa de violencia a nivel mundial, un 56% son suicidios. Además de existir el riesgo de que las niñas y niños que viven en situación de violencia son más propensos a desarrollar adicciones en un futuro.



Una de las pautas dadas por la presidenta Municipal, Maru Campos Galván, es la de tener el sentido de un Gobierno humanista que tiene como prioridad a la persona, que no es un individuo aislado, sino un ser humano individualmente valioso, merecedor de respeto y dignidad.



Es por esto que el Instituto Municipal de las Mujeres invita a la ciudadanía a sumarse a la causa, por ser factor de cambio por cambiar la situación de violencia en la ciudad, especialmente de las conductas que vulneran a niñas, niños, adolescentes, mujeres, y hombres, teniendo siempre presente el respeto a la dignidad de las personas.



Es muy sencillo ser indiferente cuando no se ven los alcances que puede tener una acción que parece simple, como compartir una foto, o hacer burla de una persona, sin embargo, nadie está exento de ser objeto de ataque debido a la viralización que hoy en día tiene la información en internet.



Se debe entender a la violencia digital como un precursor de otros tipos de violencia, y ser conscientes de que se puede hacer un cambio oportuno con la simple acción de ser más cuidadosos en el contenido que compartimos y generamos.



Prevenir y erradicar la violencia es tarea de todas y todos. Para mayor información acerca de la labor del Instituto Municipal de las Mujeres, comunicarse al número 072 extensión 2604. 23/08/2017