Firman convenio DIF Municipal y Fortaleza Mental, A.C.

Esta mañana se llevó a cabo una firma de convenio entre el DIF Municipal y Fortaleza Educativa y Excelencia Deportiva, A.C., como parte fundamental de los trabajos que realiza el DIF en el área de Responsabilidad Social, principalmente con proyectos que atienden a la niñez y a la juventud chihuahuense.



La asociación en mención nace de la inquietud de un grupo de personas que vio la necesidad de trabajar por el talento de futbol que existe en la ciudad, deporte que apasiona a los niños, y así lograr que a través de este, los niños tengan ganas de ir y dejar todo su esfuerzo en el entrenamiento, el cual les enseña a trabajar en equipo, constancia, disciplina, el respeto por la autoridad y a seguir reglas, lo cual brinda una formación en los niños para ser mejores ciudadanos.



EL DIF contribuirá con el apoyo del pago de los servicios de un psicólogo y un nutriólogo especializado, el cual estará dando dietas para estos jóvenes que compiten en alto rendimiento pero que no solo se limita a esa parte, también trabajarán en el desarrollo mental, en el desarrollo de la autoestima de los valores y en un conjunto de virtudes que nos llevan a la formación de liderazgos a través del deporte.



El DIF ha insistido en que el trabajo tiene que ser en torno a la dignidad de las personas, por lo que al encontrarse con una asociación con los mismo lineamientos, ha podido trabajar de la mano desde hace varios meses, vinculando mutuamente casos en donde a través de la institución, detectan personas que requieren atención bajo el tema de una posible adicción, o familias que requieren algún apoyo asistencial o en donde el mismo DIF, a través de sus centros comunitarios, en donde una de las grandes ramas que se atienden es el deporte, de ahí pueden canalizar talentos deportivos para que puedan detonarse al nivel que este instituto deportivo está teniendo.



El Club Deportivo Independiente, como también se le conoce a esta asociación, atiende a niños de 4 años de edad en adelante, en donde se les dan los instrumentos para explotar su potencial, teniendo actualmente 8 niños ya firmados con equipos de primera división en la liga MX sub 15 y sub 13, lo cual a dos años de formada la asociación es un gran resultado.



En dicha rueda de prensa estuvieron presente Mario García Jiménez, Coordinador General del DIF; Belinda López Sroor, Presidenta de Fortaleza Mental, A.C. y el regidor Carlos David Orozco Chacón, quienes hacen extensiva la invitación a que si conocen algún niño con talento, lo acerquen a la asociación en donde se le hará una evaluación y se le acompañara para que no deje de lograr sus sueños por falta de apoyo.



Para el DIF, esta firma de convenio es parte de un trabajo permanente que se está realizando, y con lo cual cumple con la instrucción y el interés de la alcaldesa Maru Campos de estar cercanos y atendiendo a las organizaciones de la sociedad civil. 23/08/2017