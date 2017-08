La decisión del gobierno de Donald Trump que dejó a México en shock Millones de turistas norteamericanos podrían dejar de visitar el país luego que el Departamento de Estado actualizara una alerta de viaje en la que incluye a las 22 playas más frecuentadas por los turistas extranjeros

La última actualización de la alerta de viajes a México emitida este lunes por el gobierno de Estados Unidos dejó al país en shock, ya que sólo 8 de los 32 estados (incluyendo la capital) fueron considerados como seguros por el Departamento de Estado.



El turismo es una de las pocas áreas en las que el gobierno de Enrique Peña Nieto tenía cifras positivas. La mayor parte del turismo extranjero que visita el país es originario de Estados Unidos.



La alerta emitida por el gobierno de Donald Trump para 31 ciudades, 22 playas y cinco zonas arqueológicas golpea directamente al bolsillo del gobierno federal, que vio cómo sus principales destinos turísticos como Acapulco, Cancún, Playa del Carmen, Puerto Vallarta, Los Cabos, Ensenada, Ixtapa, Zihuatanejo, Tulum, Teotihuacán y Palenque son considerados ahora lugares peligrosos.



Grupo Expedia, la compañía de viajes en línea más grande del mundo, destacó en un análisis que en 2016 Cancún fue el destino de playa más visitado en el país, seguido de la zona de Riviera Maya y la Ciudad de México. El año pasado, 4,8 millones de turistas extranjeros arribaron a sus playas.



Pero en las últimas semanas, Cancún ha sido escenario de violentos enfrentamientos entre delincuentes a plena luz del día, al igual que Acapulco, en el estado de Guerrero, considerado el más peligroso del país.



Justo la inseguridad, las constantes balaceras y asesinatos en las calles a plena luz del día son los principales argumentos del gobierno norteamericano para emitir esta alerta, la más severa que se recuerde en los últimos años.







"Viajes personales a todo el estado de Guerrero, incluido Acapulco, están prohibidos para el personal del gobierno de EEUU. Grupos de autodefensa (paramilitares) operan de manera independiente en distintas áreas del estado de Guerrero. Miembros armados de estos grupos frecuentemente bloquean los caminos y aunque no se consideran peligrosos para los turistas suelen ser impredecibles", dice el reporte.



En el caso del estado de Quintana Roo, en la Riviera Maya, se considera que so peligrosos Playa del Carmen, Cancún, Cozumel y Tulum, ya que lugares frecuentados por ciudadanos norteamericanos son frecuentemente blanco de ataques del crimen organizado.



La advertencia es muy específica para estados como Chihuahua, en la frontera con EEUU. En capitales como Ciudad Juárez advierte hasta por cuáles avenidas no se debe transitar. En el caso de Coahuila recomienda viajar solo durante el día.



Sólo son considerados seguros para los viajeros la capital mexicana y los estados de Campeche, Guanajuato, Puebla, Querétaro, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán.





El tesoro que peligra



La alerta representa más que una advertencia a los viajeros y norteamericanos que habitan en suelo azteca. El sector turismo había registrado un crecimiento significativo en los últimos nueve trimestres y es considerado uno de los más dinámicos de la economía.



Las cifras del Ministerio de Turismo señalan que actualmente este sector representa el 8.7% del Producto Interno Bruto (PIB). Genera cerca de 10 millones de empleos, los cuales siguen creciendo a un ritmo mayor que a el resto de la economía que apenas supera el 3.0%.



"El valor estratégico del turismo es muy grande y no podemos descuidarlo", dijo apenas el martes en un foro el Ministro de Turismo de México, Enrique de la Madrid Cordero, a quien además señala como un fuerte candidato del oficialismo a la Presidencia.



En 2016, por cuarto año consecutivo, el turismo internacional registró cifras históricas con 35,1 millones de visitantes a tierra azteca, lo que representó un crecimiento de 50% en los cuatro años de la actual administración que inició en diciembre de 2012 y un ingreso de divisas por USD 19.571 millones. Esto ha llevado a México a ocupar el lugar 8 de los países más visitados del mundo, cuando en 2013 estaba en el lugar 15.



El país que más visitantes aportó a México fue Estados Unidos con más del 58% del total de los turistas internacionales, incrementando 12,2% con respecto a 2015.





"Las alertas severas afectan a cualquier país donde hay afluencia turística de Estados Unidos. México cuenta con más de un millón de jubilados de EEUU y Canadá. Viajeros frecuentes que tienen destinos ya determinados conocen los riesgos. Los viajeros primerizos son los que evitaran viajar a lugares de alerta", expuso a Infobae Bernardo Méndez Lugo, ex cónsul de México en Chicago, San Francisco y Atlanta



De acuerdo con las cifras más recientes en el primer semestre de 2017 México ha recibido 19,2 millones de turistas internacionales, 12,2% más que en el mismo periodo de 2016, mientras que en el mismo periodo el país recibió 11.104 millones de dólares por divisas turísticas, 9,8% más que en el mismo lapso de 2016.



A 24 horas del anuncio del Departamento de Estado, no hay una respuesta oficial del gobierno mexicano.



Méndez Lugo, quien actualmente es director de Fundación Pro Migrante América sin Muros en la capital azteca, expresó que ante esta situación México debe presentar testimonios de norteamericanos que viven en los lugares incluidos en al alerta o que viajan a los lugares considerados por el Departamento de Estado como de alto riesgo, pero aún así "el problema es cuando un destino tiene situaciones evidentes de alto riesgo que hace inviable cualquier campaña mediática de promoción".

23/08/2017