Taylor Swift anunció la fecha de publicación de su nuevo disco, "Reputation"

Será el primer trabajo de la cantante pop, luego del exitoso "1989", publicado en 2014 y con el que ganó el Grammy al mejor álbum del año



La estrella del pop Taylor Swift publicará el 10 de noviembre su nuevo disco, "Reputation", mientras que este jueves desvelará el primer single, todavía sin título.



La cantante, de 27 años, publicó varios mensajes en su cuenta de Instagram después de que en los últimos días hubiera borrado todas sus anteriores publicaciones en las redes sociales, un movimiento que hizo sospechar a sus fans que podría presentar un nuevo trabajo de forma inminente.



Tras tanto misterio, la cantante compartió hoy lo que parece ser la portada de "Reputation": una imagen en blanco y negro en la que Swift aparece mirando hacia la cámara sobre un fondo de recortes de periódicos con su nombre.



“Reputation” es el primer disco de la cantante, luego del exitoso “1989”, publicado en 2014 y con el que ganó el Grammy al mejor álbum del año



"1989" contaba con canciones como "Blank Space", "Shake It Off", "Bad Blood" o "Wildest Dreams".



Desde sus inicios en la música en el mundo del country, Swift ha evolucionado hasta convertirse en toda una estrella global y en la reina del pop actual, con permiso de Adele y Beyoncé.



La vida personal de la artista ha atraído la atención de la prensa del corazón, que la situó en el centro de sus portadas y rumores por sus romances con el músico Calvin Harris o el actor Tom Hiddleston.



Swift también ha alzado la voz por la igualdad y por el respeto a las mujeres, tal y como hizo en los Grammy de 2016 cuando, tras ganar el premio al mejor álbum por "1989", advirtió en su discurso a las jóvenes de que puede haber gente que trate de "socavar" su éxito o "sacar rédito" de sus "logros y fama".



"Pero si te enfocas en el trabajo y no dejas que esa gente te desvíe, algún día llegarás a donde quieres ir, mirarás alrededor y sabrás que fuiste tú y la gente que amas los que te pusieron ahí. Y esa será la mejor sensación del mundo", añadió. 23/08/2017