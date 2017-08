IMSS pide a la población no bajar la guardia en esta temporada de lluvias Necesario mantener patios limpios y ordenados, así como recoger las excretas de las mascotas

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua, exhorta a la población no bajar la guardia en las acciones de prevención ante la presencia de lluvias en el estado, pues bajo ciertas condiciones la acumulación de agua y presencia de humedad puede representar riesgos sanitarios.



Si bien las lluvias son benéficas, también vienen a remover la basura y demás residuos acumulados durante meses en las calles, patios y rincones de la casa, asimismo, la acumulación del agua de lluvia favorece la proliferación de fauna nociva como cucarachas, moscas, mosquitos (moyotes) transmisores de enfermedades, como el dengue.



Por esta razón, el Instituto recomienda mantener los patios limpios y ordenados, evitar que objetos actúen como contenedores de agua de lluvia para que los mosquitos no depositen sus huevos ahí.



Además de liberar coladeras y pasillos para permitir el flujo del líquido y recoger higiénicamente las excretas de las mascotas, ya que al mojarse estas se deshacen y esparcen en el suelo, pasan a ser parte del polvo que a través del aire puede ingresar a las habitaciones y así causar enfermedades.



La humedad en los rincones propicia el ambiente idóneo para que cucarachas y demás insectos rastreros se refugien, proliferen e ingresen al hogar. La humedad al interior de la casa también puede generar la aparición de hongos que a través de sus esporas pueden ingresar al organismo.



El IMSS hace hincapié en evitar el almacenamiento de los denominados “tiliches” o “cacharros” que además de dar mal aspecto al hogar, pueden representar riesgos a la salud de niños y adultos. 24/08/2017