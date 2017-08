Sostiene Maru Campos encuentro con liderazgos juveniles de preparatorias, universidades y asociaciones civiles -Los invitó a soñar y cumplir sus metas como agentes de cambio en la sociedad

En el marco de los festejos del mes de la Juventud que ofrece el Gobierno Municipal a este sector de la población, la alcaldesa, Maru Campos Galván, sostuvo un encuentro con jóvenes liderazgos de distintas universidades, preparatorias y asociaciones civiles en el municipio de Chihuahua.



Ante decenas de jóvenes, la Presidenta Municipal, charló sobre los sueños que tuvo durante su juventud y les comentó que a pesar de las adversidades ha logrado cumplir muchos de ellos, por lo que aplaudió el entusiasmo que tienen por cambiar no sólo su entorno sino también su comunidad, y los invitó a no dejar de soñar ni de tener esperanza, porque si se esfuerzan van a poder lograr muchas cosas.



“Los veo y me siento muy reflejada, porque desde hace varios años comencé a participar en las sociedades de alumnos cuando cursé la prepa y universidad, motivada por lo que pasaba en mi país y la necesidad de estar preparada para participar y hacer un cambio, de repente se me dio la oportunidad de participar en el gobierno, para lo que me preparé y llegué a hacer lo que soñé y pensé, e incluso lo que no”, expresó Maru Campos.





En este encuentro también estuvo presente el director de Desarrollo Humano y Educación, Marco Bonilla Mendoza, dependencia a través de la cual se efectúan los festejos a la juventud y quien detalló que es emocionante ver como los jóvenes se involucran en su comunidad y les aconsejó luchar por lo que quieren, pero sin olvidar la deuda y responsabilidad con quienes menos tienen, “no esperen que el mundo cambie si ustedes no cambian primero, recuerden que ustedes son el presente de Chihuahua y el presente de México”, señaló.



En esta convivencia estuvieron presentes jóvenes de diversas sociedades de alumnos, entre ellas: Facultad de Bellas Artes, Facultad de Contaduría y Administración, Normal del Estado, Facultad de Derecho, Filosofía y letras, Ciencias Políticas, Enfermería y Nutrición, Zootecnia, Odontología, Colegios de Bachilleres, entre otros, así como miembros del Consejo Municipal de Juventud, Instituto Chihuahuense de la Juventud, Adelitas UACH, Ulsa, Universidad de Durango, Tecnológico de Chihuahua, Rotary San Felipe, entre otros.



A nombre de los liderazgos presentes Irvin Márquez Márquez, miembro de la sociedad de alumnos de la Facultad de Derecho de UACH y de la Normal del Estado, comentó la importancia de que los jóvenes tengan sueños y metas, para hacer un cambio verdadero en la sociedad, “en nuestras manos tenemos el poder para cambiar a México, las cosas bien hechas se hacen desde abajo, siendo humildes y con la mentalidad de que podemos hacer la diferencia”, dijo.



“Esta es la primera ocasión en la que una administración se toma el tiempo de organizar todo un mes de actividades para los jóvenes”, destacó la titular de la Subdirección de Juventud, Nancy Frías Frías, lo cual dijo surge de la preocupación de los problemas que enfrentan pero sobretodo ocupación en beneficio de la juventud chihuahuense.





En atención a la problemática de consumo de alcohol que se presenta en la juventud, se ofrecerá la conferencia denominada “La Fiesta del Siglo” a jóvenes y padres de familia este 24 de agosto en el gimnasio del Colegio de Bachilleres, en donde se abordarán los mitos sobre el alcohol y la fiesta.



La Subdirectora recordó que la jornada comenzó con la inauguración de gimnasios al aire libre para acercar a este sector al tema deportivo, así como eventos de arte urbano por medio del concurso “Expresa tu talento” que fue llevado a las colonias Riberas de Sacramento y Jardines de Oriente y cuya gran final será el próximo 26 de agosto en las instalaciones del parque El Palomar. Además de que ahí mismo se llevará a cabo una feria del empleo donde 30 empresas participarán con 800 vacantes para jóvenes y posterior a ello el concierto de Paty Cantú, todo completamente gratuito.



El Mes de la Juventud, cerrará con la entrega del premio municipal a la Juventud “Agustín Melgar 2017” por parte del Ayuntamiento el día 30 de agosto en el Teatro de la Ciudad. 24/08/2017