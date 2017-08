Concluye la SCT sus operativos vacacionales en la red carretera federal Detectan 24 choferes no aptos para conducir

Tras concluir los Operativos 30 Delta y Rampa realizados del 18 de julio al 20 de agosto con motivo del periodo vacacional, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informa que se logró realizar un total de 3 mil 319 exámenes médicos en operación y la detección de 24 choferes no aptos para conducir.



Rafael Chávez Trillo, Director General del Centro SCT Chihuahua, destacó que el principal objetivo de estos operativos es garantizar la seguridad de los usuarios de las autopistas y de la red carretera federal, motivo por el cual se instalaron dos módulos de revisión en la carretera Chihuahua-Juárez en los kms 31 y 342.



Agregó que las revisiones se efectuaron a los choferes de autotransporte federal y particular de forma aleatoria con el apoyo de la Policía Federal, nueve médicos y cuatro inspectores del área de Autotransporte de la SCT, los cuales realizaron la revisión de reflejos osteotendinosos, presión sanguínea, vista, alcoholímetro y prueba rápida de toxicología.





Asimismo, se informó que los choferes que resultaron no aptos para conducir en su mayoría presentaron hipermetropía, no portaban licencia federal o presentaron examen médico vencido.



Dentro del Operativo Rampa en el Aeropuerto de Chihuahua, se efectuaron revisiones médicas a pilotos y personal en tierra.



Finalmente, el Ing. Rafael Chávez Trillo dijo que en los operativos en las terminales de autobuses de Ciudad Juárez, Chihuahua y Parral se realizaron un total de 392 revisiones físico mecánicas, se orientaron a 188 usuarios y se atendieron ocho quejas. 26/08/2017