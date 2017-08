Orienta Policía Municipal como evitar robo de celular El celular es un aparato costoso que atrae la atención de los ladrones y debe haber precaución al utilizarlo en la calle y en ciertos lugares cerrados.

Una de las formas más comunes utilizadas por delincuentes para robar aparatos celulares, es actuando en lugares con poca afluencia de persona donde el ladrón selecciona como su víctima, aquella que va distraída consultando su aparato telefónico, sin observar siquiera su entorno, por eso, al estar en lugares públicos es importante consultar el celular solamente en casos de verdadera necesidad.



Si bien la Policía Municipal ha detenido en flagrancia un gran número de delincuentes por robo de celulares y recuperado éstos, sí es necesario que los usuarios tomen en cuenta algunas recomendaciones para evitar pérdidas, más cuando hay personas que usan aparatos de alto costo o bien, es una herramienta imprescindible en sus actividades ordinarias.



Recomendaciones.



1.- Al estar en la vía pública, usar su celular sólo cuando sea de verdadera necesidad o bien al estar donde haya varias personas. (Consultar redes sociales constantemente es una de las razones que más distrae a las personas, sobre todo los jóvenes).

2.- Si es de noche, tratar de utilizarlo lo menos posible en lugares públicos pues la luz de la pantalla atrae la atención y fácil ubicación. Al usarlo, tómelo firmemente con ambas manos.

3.- Siempre cuide su entorno y observe a las personas a su alrededor.

4.- Si está en un restaurante, cafetería, ciber o cualesquier otro lugar público, mantenga igualmente dentro de su bolso y no lo pierda de vista.

5.- Al usar pantalón, no llevarlo en la bolsa trasera.

6.- Si sufre un robo, trate de grabarse características del ladrón, como ropa, zapatos, cabello, color de piel y apórtalos al denunciar en el 9-1-1.



Y si bien, no es una recomendación que competa a la Policía Municipal, es de mención especial que el uso del aparato celular mientras se conduce es motivo de accidentes entre automovilistas, por eso, limite su uso. 26/08/2017