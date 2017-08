Floyd Mayweather venció a Conor McGregor con un knockout técnico en una pelea histórica El estadounidense regresó del retiro y aplastó a la máxima figura de las artes marciales mixtas

En el T-Mobile Arena de Las Vegas, Floyd Mayweather venció a Conor McGregor por nocaut técnico en el décimo round, luego de una serie de golpes que el irlandés no pudo soportar. El árbitro estadounidense Robert Byrd evitó con su decisión que la paliza del estadounidense sobre su rival sea mayor. "Money" demostró por qué es el mejor de los últimos 15 años.



En el primer asalto, el irlandés salió a buscarlo, pero se lo vio desprolijo en su técnica y el estadounidense supo aguantar. El segundo ya fue para Mayweather, quien se sintió más cómodo en el ring y aprovechó las falencias de su rival.



En el tercer round se mantuvo la parcialidad en la pelea. Las advertencias del árbitro sobre McGregor fueron una constante en el combate. En el siguiente, Mayweather se despertó e incomodó a su contrincante en varios ataques.





l quinto round fue para el norteamericano que fue en busca de un nocaut que no llegó, pero que no parecía estar lejos. A McGregor se lo vio agotado e incómodo en la mitad del combate. Mayweather creció en confianza en el sexto y demostró por qué es el mejor boxeador de los últimos 15 años. Con varios ataques, el estadounidense mostró su lado más ofensivo en años.



El séptimo y el octavo fueron un show de Mayweather, quien recorrió el cuadrilátero y estuvo cerca de acabar el combate antes de tiempo en varios golpes. "Money" le demostró a McGregor porqué para pelear con él hay que tener, al menos, experiencia en el deporte.



El noveno fue un anticipo de lo que iba suceder en el asalto siguiente. Mayweather entendió que el nocaut estaba servido y lo fue a buscar en el décimo con una serie de golpes que su contrincante no pudo soportar.





El árbitro Robert Byrd paró la pelea cuando el irlandés estaba contra las cuerdas y al borde de caer y de esta manera el estadounidense logró su victoria número 50 en igual cantidad de presentaciones.



En cuanto a las bolsas, Mayweather se llevó USD 100 millones por subirse al ring, pero estima que en total acumulará cerca de USD 350 millones. Por su parte, McGregor ganó USD 75 millones y espera embolsar USD 25 millones más. 26/08/2017