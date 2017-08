Exhorta gobernador a Cofece reconsidere recomendación del Protocolo para la inspección de leche "Medidas sanitarias a la internación de leche tienen como prioridad la salud de los chihuahuenses".

Javier Corral ofrece mesa de diálogo con intercambio de puntos de vista

El gobernador Javier Corral Jurado negó, tajantemente, que el Protocolo para la Inspección y Calidad e Inocuidad de la Leche impida el ingreso del lácteo de otras entidades a Chihuahua para proteger a los productores del estado y afectar la competitividad de los foráneos y exhorta a la Cofece a suprimir la recomendación de dejar sin efectos el reglamento que cuida la salud de los chihuahuenses.



A través de un desplegado, publicado en un medio impreso de la CDMX, el mandatario estatal se dirige al secretario técnico de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Fidel Gerardo Sierra Aranda; al secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, José Eduardo Calzada Rovirosa y al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para manifestar que, una de las prioridades de su gobierno es cuidar la salud pública de los chihuahuenses.



Bajo esa premisa, se establecieron medidas para evitar que a la entidad siga entrando leche contaminada o adulterada, como se había detectado.



Por ello el 22 de febrero de 2017 se instaló en el municipio de Jiménez el punto de Inspección para el Análisis de la Calidad e Inocuidad de la Leche, con capacidad para realizar diversas pruebas de laboratorio, incluyendo la de brucelosis y en donde, a la fecha, se han rechazado cerca de 4 millones de litros de leche que han dado resultado positivo en algunas de las pruebas realizadas.



En ese contexto, y para dar formalidad legal a estas actuaciones, el 25 de marzo se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el Protocolo para la Inspección y Calidad e Inocuidad de la Leche.



La Cofece, mediante oficio del 6 de julio de 2017, comunicó a la administración estatal la recomendación de dejar sin efectos el Protocolo bajo el argumento de que “genera restricciones a la libre competencia” y que otorga ventajas exclusivas indebidas a los productores locales.



Señala que tiene un énfasis discriminatorio hacia los productores en función de su origen y que el punto de revisión, afecta en particular, a los productores de Durango y Coahuila “haciendo aún más evidente su naturaleza restrictiva”.



La recomendación también expresa que esta “barrera podría provocar una reducción artificial en la oferta de leche a nivel local y se traduciría en mayores precios” y menor variedad de productos en prejuicio del consumidor”.



Ante esta restricción, el titular del Ejecutivo fijó la postura del Gobierno de Chihuahua: “Negamos rotundamente que el propósito del Protocolo sea generar una ‘ventaja exclusiva’ para los productores locales y establecer barreras comerciales a los comercializadores de otros estados. La política de mi gobierno es la del respeto de la libre competencia, pero por encima de la lógica del mercado prevalecerá siempre la salud pública de Chihuahua”.



Corral enfatiza que es inadmisible la sugerencia, implícita en el razonamiento de la Cofece, de que busque reducir artificialmente a la oferta de leche y que se traduzca en mayores precios. “Va incluso contra mi trayectoria política y legislativa de combatir todo tipo de monopolio”, argumenta el gobernador.



Dijo estar interesado en respaldar la actividad de los empresarios locales que con su esfuerzo generan empleos para los chihuahuenses, pero sin el propósito de afectar a productores foráneos.



Aseguró que las medidas sanitarias implementadas no tienen destinatarios específicos y aplican por igual a cualquier región o entidad, incluso a la producción local porque no existen criterios de exclusión y mucho menos de privilegio.



Luego, Javier Corral pasó a hacer un llamado:



“Hacemos un exhorto público a los comisionados de la Cofece a que reconsideren sus argumentos. Ofrecemos que se establezca una mesa de trabajo en la que intercambiemos puntos de vista. La libre competencia no debe estar reñida con la salud pública, esta es una falsa disyuntiva. Reitero mi convicción de respeto al Estado de Derecho, en la salvaguarda de salud de los chihuahuenses y en el apoyo a nuestros empleadores”. 27/08/2017