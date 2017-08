Necesitamos hacer las reformas necesarias por el bien de nuestros niños: Maribel Hernández

La diputada del PAN Maribel Hernández dentro del foro de alienación parental en el Congreso del Estado, dio a conocer que es importante el tratar este tipo de temas con el objetivo de hacer las reformas necesarias, por el bien de nuestros niños en el Estado; ya que es sumamente importante tomas las riendas del tema para sacar las mejores acciones que beneficien a los menores.



Existe una problemática muy lamentable en el Estado, porque se tienen factores negativos que repercuten dentro de las familias, como lo son los primeros lugares en violencia, en divorcios y embarazos juveniles.



Añadió que este tipo de foros, no van contra el género femenino, sino que está a favor de cubrir las garantías que los niños necesitan para tener una vida plena y poder salir adelante. Debemos tener el interés superior del menor, porque estamos con la meta de darles apoyo a todas esas familias que lo requieran, y si ya no pueden convivir como matrimonio, la intención es que no exista ningún tipo de violencia ni maltrato psicológico por la separación, puntualizo la diputada del PAN.





Informo, que se han estado haciendo este tipo de eventos para escuchar todas las voces y todos los puntos de vista, con el objetivo de tener un mejor reflejo de lo que está sucediendo en nuestro entorno y con ello, establecer las mejores políticas públicas por el bien de nuestros niños. 28/08/2017