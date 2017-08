IMSS Prospera apoya a las familias afectadas por las lluvias torrenciales en san Juanito • Cloro y cal se distribuye entre la población para desinfectar el agua de consumo humano y sanear letrinas sanitarias

• Se apoya con la limpieza de interiores y patios de las viviendas afectadas

Promotores comunitarios del Hospital Rural No. 18, del Programa IMSS Prospera, está brindando apoyo a las familias del poblado de San Juanito, del municipio de Bocoyna, que sufrieron afectaciones en su vivienda a causa de las lluvias torrenciales registradas este fin de semana.



Desde el domingo pasado se les está entregando dotaciones de hipoclorito de calcio (cloro líquido) para desinfectar el agua de consumo humano; así como costales de cal para la desinfección de las letrinas sanitarias.



Lo anterior lo dio a conocer el Gerente Delegacional del Programa IMSS Prospera en el estado de Chihuahua, doctor Juan Chávez Benavides, quien destacó que en estos momentos se mantiene una estrecha coordinación con los elementos de Protección Civil y las autoridades municipales, para el apoyo y atención de las familias damnificadas por las lluvias; destacando que no habido pérdidas humanas, solo daños materiales.





Indicó que los brigadistas comunitarios del Hospital Rural No. 18, ubicado en San Juanito, al momento han apoyado a los habitantes de varios sectores de dicha comunidad, entre ellos los del barrio El Llanito, del Kilómetro 80 y del barrio El Satélite.



Asimismo, destacó que en estos momentos se está apoyando a las familias afectadas con la limpieza de interiores y exteriores de las viviendas; así como brindando pláticas sobre saneamiento básico e higiene en los hogares, con el objetivo de la prevención de enfermedades.



Finalmente, enfatizó que “nosotros estamos apoyando en las acciones que nos competen, tanto en la promoción de la salud, pero también aquellas establecidas en los programas de auxilio por contingencias naturales”. 28/08/2017