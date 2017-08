Exhorta Blanca Gámez el Congreso de la Union para que lleve nuevamente el análisis para la Ley General en materia de Desaparición forzada de personas

Uno de los objetivos de la diputada del PAN Blanca Gámez , es trabajar en base siempre a los derechos humanos, es por es que pide al Congreso de la Unión para que se de cumplimiento y se aboque al análisis y discusión para dictamen para la expedición de la Ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del sistema de búsqueda de personas. Todo esto afín de exhortar a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos.



La presidenta del Congreso Blanca Gámez informo que la desaparición forzada se usa frecuentemente como una estrategia para infundir terror en la ciudadanía, porque con ello se percibe y se siente una sensación de inseguridad, y que no solo afecta a familiares, sino también a la comunidad.



La desaparición forzada es hoy por hoy un grave problema en nuestro país que requiere del esfuerzo y colaboración de los tres niveles de gobierno, es por ello que además de expresar mi compromiso y solidaridad con las y los familiares de personas desaparecidas propongo la emisión del presente exhorto.



• El acoso de las y los defensores de derechos humanos, parientes de las víctimas, testigos y los abogados/as que se ocupan de los casos de desaparición forzada.



• El uso por los Estados de la lucha contra el terrorismo como excusa para el incumplimiento de sus obligaciones y la todavía generalizada impunidad por la práctica de la desaparición forzada.



Cabe destacar que estas desapariciones forzadas van también por parte a manos del Estado, ya sea por los mismos agentes o autoridades públicas y de personas con consentimiento del gobierno.



Existen desde el 2007 a la fecha una aproximado de 32 mil personas extraviadas, donde ya nadie sabe de ellos.



Gámez por su parte, detallo que en lo local existe un rango de edades de incidencia en desapariciones que van desde los 15 a 34 años. En el estado de Chihuahua existen un total de 1,986 personas desaparecidas, de las cuales 21 son del fuero federal y 1,965 del fuero común.



Es inimaginable el dolor de las personas que ven salir a una hija o un hijo y no vuelven a saber de esa persona, las consecuencias para los familiares de las víctimas son devastadoras, pues el desconocimiento de lo que ha sucedido es una fuente inagotable de sufrimiento, que empeora con la mala actuación de las autoridades.



En dicha iniciativa que comenta la diputada Gámez, tiene de Ley contemplado, el prevenir, investigar y sancionar el Delito de Desaparición Forzada de Personas tiene como objetivo: Prevenir la desaparición forzada de personas; tipificar el delito de desaparición forzada de personas y desaparición de personas por particulares; sancionar a las o los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa e incitación a la comisión del mismo; inhibir la práctica de la desaparición forzada de personas, estableciendo su sanción bajo cualquier circunstancia, incluyendo situaciones de posible emergencia, peligro, disturbio público, catástrofe natural o cualquiera otra; establecer directrices para la creación de protocolos de búsqueda inmediata de personas desaparecidas y protocolos de investigación del delito; realizar acciones encaminadas al descubrimiento de la verdad ocurrida con las personas desaparecidas, así como la pronta localización de su paradero; definir criterios generales para la creación de bancos de datos genéticos y de cadáveres no identificados; y establecer las bases para conformar políticas públicas en materia de desaparición forzada.



La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis, discusión y dictamen el mismo día y año. La legisladora del PAN, informo que se han presentado varias iniciativas con referencia al tema, una de ellas del 9 de diciembre del 2015, donde se presentó, la cual fue turnada igualmente para su estudio a la comisión de justicia de la cámara de diputados.



Otras fueron del 2014 en febrero bajo la misma tesitura, además en el senado en diciembre del mismo año para reforma de artículos.



Este exhorto por parte de la diputada Blanca Gámez, va con la intención de que estas comisiones no han realizado los trabajos en base a estudio, análisis, discusión y dictamen sobre esta minuta. El plazo para llevar a cabo esta Ley, venció el 10 de enero del 2016, donde recalco que es preocupante que el Congreso de la Unión este incumpliendo su mandato constitucional. 29/08/2017