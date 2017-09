Reconocen diputados a niños y jóvenes atletas Por lograr medallas de oro y plata en campeonatos de ciclismo y karate



El Congreso del Estado a través de la Comisión de Familia, Asuntos Religiosos y Valores, encabezada por el diputado Israel Fierro Terrazas, llevó a cabo la entrega de reconocimientos a niños, niñas y jóvenes atletas que lograron poner en alto al Estado de Chihuahua, al obtener medallas de oro y plata en campeonatos nacionales en las categorías de Ciclismo Infantil y Karate.



El evento estuvo encabezado por diputados integrantes de la Comisión, Liliana Ibarra, Patricia Jurado y Gustavo Alfaro; además del legislador Javier Malaxechevarría, quienes felicitaron a todos los deportistas, así como a entrenadores y equipo de trabajo por el papel que desempeñaron durante sus respectivas competencias y por haber posicionado al Estado en los primeros lugares a nivel nacional.



Fierro Terrazas felicitó a los padres y familiares de los deportistas, que han contribuido en gran manera y son parte importante de estos logros, ya que es en el núcleo familiar donde se forjan y forman los triunfadores en la vida.



“Bien sabemos que para ninguno de ustedes ha sido fácil llegar hasta aquí; para sobresalir han necesitado una enorme fuerza y entrega pero sobre todo pasión en lo que hacen. Su presencia aquí es solo un justo reconocimiento por su talento, su dedicación, sus éxitos, también por su fe y su capacidad para transcender”, expresó el legislador.





Culminó su participación al indicar que la entrega y constancia es el camino para seguir y no para creer que han llegado a la meta, ya que hoy más que nunca se debe progresar y tener en mente que no se puede concebir un buen campeón si no es un deportista disciplinado, ya que el límite lo ponemos nosotros mismos.



En está ocasión, los grupos de atletas reconocidos por los legisladores fueron:



• El Club Soles, uno de los más numerosos compuesto en su mayoría por integrantes de Cd. Juárez, quienes lograron el primer lugar por estados para Chihuahua en el 56vo Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta Infantil, algo que no se había logrado desde hace 10 años, con la

participación de 26 estados y más de 400 corredores.



• Equipo representativo de la Selección Nacional de Karate, el cual participó en tres competencias nacionales selectivas para el Campeonato Panamericano de cadetes junior y sub 21 a realizarse en Buenos Aires Argentina, donde obtuvieron medallas de oro en sus respectivas categorías, logrando así ser seleccionados nacionales para representar a nuestro Estado en los Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe, así como para los juegos olímpicos del 2018, y serán parte del proceso para las olimpiadas de Tokio 2020.

