Reconocen al Centro de Idiomas LinguaTec

La Fundación Americana de Becas A. C. entregó un reconocimiento al Centro de Idiomas Linguatec, por la trayectoria y resultados en sus 14 años de trayectoria en el impulso a la educación bilingüe en la República Mexicana.



Juan Alberto Rivera, subdirector nacional de la Fundación Americana de Becas A. C., quien dijo que para la organización de la que forma parte es indispensable el apoyo del sector gobierno, la comunidad y la iniciativa privada, como ocurre con el Centro de Idiomas Linguatec.



El directivo puso de manifiesto que con este galardón se solidifica la alianza de ambas instituciones, por una comunidad en Chihuahua que tenga mayores oportunidades económicas, profesionales y culturales.



Hizo una cordial invitación a la sociedad en general al evento denominado “Becatón”, donde se otorgarán las becas para el siguiente periodo, para Chihuahua a través de Linguatec.



Por parte de Linguatec, la directora Brenda Soto Flores, agradeció a la Fundación Americana porque contribuye al objetivo de aportar educación a Chihuahua y a todas las ciudades donde se tiene presencia: “porque actualmente aprender un segundo idioma, no necesariamente el inglés, no es un lujo, sino una necesidad y es a la vez una herramienta que nos comunica a todos los seres humanos”.



En este acto estuvo presente Alejandra Miranda Carrillo, becaria del programa, quien comentó que estudia ingeniería industrial en el Instituto Tecnológico de Chihuahua y que para los profesionistas es básico el aprendizaje del inglés.



Agradeció a la Fundación Americana y a Linguatec, porque en sus estudios aprende mucho tanto en aspectos como gramática y práctica al hablarlo, por lo cual recomendó a los estudiantes que provechen este esquema para un futuro más promisorio.



De igual manera, el también becario Manuel Medina expresó que en los 10 meses que tiene estudiando Linguatec han sido muy fructíferos: “Cuando llegué pensé que sabía hablar inglés, pero estaba equivocado, he aprendido verbos, estructuras, tiempo pasado, presente y futuro que no sabía cómo aplicarlo, he mejorado muchísimo en mi lenguaje”.



Compartió que tiene planes de ir a vivir a Canadá, por lo cual agradeció a sus maestros y a las instituciones participantes, que le permitirán llegar a aquel país bien preparado, por lo cual recomendó este sistema.



Cabe mencionar que la Fundación Americana de Becas A.C. es una asociación civil sin fines de lucro para beneficiar a las personas que deseen aprender un segundo idioma, toda vez que están comprometidos con el desarrollo educativo de jóvenes talentosos por lo cual apoyan la formación profesional de estudiantes que desean superarse profesionalmente, a través de becas y ayudas al estudio.



Los tipos de becas que ofrecen son Beca al mérito (75%), para quienes tienen una trayectoria deportiva o artística que puedan comprobar mediante un currículo que incluya fotos, reconocimientos y menciones de tu participación a nivel regional, estatal o nacional.



Otra es la Beca a la excelencia (75%), para los estudiantes que tienen un promedio general mayor a 95 presenta un comprobante que ampare este desempeño, se brinda también la Beca compromiso (50%), para quienes quieren ser bilingües, cubre un promedio de 80 en tu desempeño en clase y presenta constancia de avance mediante una carta o video.



Por último, la Beca Alejandrina Zuleta (85%), destinada a quienes por su situación familiar requiere de apoyo económico y tu promedio académico es mínimo de 80 realiza la solicitud para ser aprobado y se reparten 10 becas de este tipo por año por ciudad.



Por último, la Beca Alejandrina Zuleta (85%), destinada a quienes por su situación familiar requiere de apoyo económico y tu promedio académico es mínimo de 80 realiza la solicitud para ser aprobado y se reparten 10 becas de este tipo por año por ciudad. 03/09/2017