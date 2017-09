Más coordinación y menos descalificación es la fórmula para abatir la delincuencia: Alba Flores

Hermosillo, Sonora(Especial).- “El problema de la inseguridad y violencia que priva en todo el país, no se va a resolver únicamente con más policías y armamento; es necesario que las instituciones de procuración de justicia, los integrantes del Poder Judicial y las organizaciones de abogados, mantengan un dialogo permanente para poder trabajar en forma coordinada, eficiente y eficaz”.



“En términos de Procuración y Administración de Justicia, las instituciones no deben olvidar que somos los abogados quienes tenemos el pulso de la República y que la ciudadanía deposita en nosotros su libertad, bienes, seguridad y confianza”.



La licenciada Alba Herlinda Flores Domínguez, presidente de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México A. C., habló así ante los integrantes de la delegación CONCAAM Sonora, a quienes instó a “incorporar sus mejores esfuerzos para que aprovechando las experiencias de entidades como Chihuahua y Durango, puedan continuar mejorando la calidad de justicia que se imparte; “ustedes han tenido excelente catedráticos de otras entidades que ya llevan avances importantes, por lo que su implementación en Sonora, continuará por buen camino”.



Acompañada del licenciado Jesús Ariel Gándara Toledo, vice fiscal del Estado de Sonora; del licenciado Martín Abril Duarte, magistrado regional de Circuito del Poder Judicial del Estado, del licenciado Wenceslao Cota Montoya, delegado de la Secretaría de Gobernación, del también licenciado Héctor Leyva, subsecretario de Gobierno, la Líder nacional de los abogados organizados del país, Alba Flores Domínguez, señaló que en Chihuahua, la excelente coordinación que existe entre los abogados organizados y las autoridades de los tres niveles, ha permitido que en materia de capacitación, se reciba la misma calidad entre los funcionarios de los tribunales y los abogados litigantes, al haber desaparecido la falsa postura de que los integrantes del foro y las instituciones somos enemigos, cuando las posturas radicales enriquecen el debate y generan una mejor calidad en la justicia que se administra.

