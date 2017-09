SCT Y HUAWEI invitan a estudiantes a concurso de video sobre tecnología - Fecha límite de recepción de material es el 15 de Septiembre

- Los ganadores podrán viajar a China

Rafael Chávez Trillo, Director General del Centro SCT Chihuahua, informó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Huawei y los Puntos México Conectado invitan a los estudiantes universitarios con interés en la tecnología a participar en el concurso Seeds for the future (Semillas para el futuro) con la elaboración de un video sobre tecnología.



El video debe ser autoría del estudiante y tener el título “Seeds for the Future México” y deberá contar con una duración máxima de dos minutos para usarse en cualquier formato digital.



Entre los requisitos destacan que el participante deberá ser socio de los Puntos México Conectado, cursar el último año de carrera profesional o haber finalizado sus estudios universitarios en un periodo no mayor a 12 meses, tener un nivel de inglés Toefl 67-86 (obligatorio) y contar con pasaporte vigente.



El periodo para recibir el video es hasta el 15 de Septiembre de 2017 y el 5 de octubre será el fallo del jurado y publicación de los nombres de 10 ganadores en la página de internet y en redes sociales.



Los videos estarán alojados en los canales particulares de los estudiantes en You Tube y conforme se vayan recibiendo las inscripciones se podrán ver también en el canal de You Tube oficial.



Los interesados en participar, podrán escribir al correo electrónico sedes.for.the.future@pmc.gob.mx con la solicitud de inscripción indicando la URL específica de You Tube donde está alojado el video, Nombre completo, Número de Socio Punto México Conectado, Carrera, Institución Educativa, Nombre del video, Currículum Vitae y Carta de Motivación.



Los ganadores recibirán una beca concedida por Huawei para viajar durante dos semanas a China y participar en un programa formativo en el campo de las Telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información.



Finalmente, Rafael Chávez Trillo informó que el viaje tendrá lugar en el mes de noviembre de 2017, y que durante la primera semana los ganadores participarán en un recorrido por la ciudad de Beijing donde podrán conocer la riqueza de la cultura China, también viajarán a la ciudad de Shenzen donde visitarán el centro de exposiciones de Huawei. 02/09/2017