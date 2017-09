Margarito sorprende y derrota a Jones en Chihuahua

Pese a cualquier pronostico, el triple campeón mundial Antonio Margarito dio la sorpresa de la noche y derrotó tras siete asaltos al norteamericano Carson Jones en el gimnasio Manuel Bernardo Aguirre.



La pelea fue detenida por decisión médica, ya que una herida en la ceja derecha, producto de un cabezazo de su adversario le imposibilitó al mexicano mantenerse en la lona por los siguientes dos rounds.



No obstante, el oriundo de Tijuana dominó a su adversario desde un inicio, tras comenzar de forma lenta pero tomar velocidad a partir del segundo round y concretar múltiples trayectorias al cuerpo con lo que demostró que sus 49 años de edad poco pesan si se acompañan de trabajo de gimnasio y entrenamiento de sparring cotidiano.





Luego de siete rounds el norteamericano Carson Jones no logró descifrar las combinaciones de ‘El Tornado” y terminó por ceder la pelea frente a un abarrotado gimnasio Manuel Bernardo Aguirre y cortar la racha de tres victorias consecutivas que acumulaba.



Al concluir el encuentro, Orlando Villalobos, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, reiteró que la afición de Chihuahua fue finalmente la ganadora, visto que espectáculos de talla internacional como la pelea México vs Estados Unidos, tienen el objetivo de promover el deporte paralelo a la convivencia familiar.



A su vez, memoró que más de 5 mil asistentes al encuentro obtuvieron su acceso sin costo, cantidad que representa más del 50 por ciento de la capacidad del inmueble. 03/09/2017