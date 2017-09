Anuncia Gobierno Municipal inversión de 50 mdp para revertir daños urbanos por las lluvias -Cuadrillas de bacheo y mantenimiento urbano cuadriplicarán su trabajo

La reciente temporada de lluvias ha traído consigo grandes beneficios al municipio de Chihuahua pero también efectos en la calidad del espacio urbano, ocasionado diversas problemáticas como baches y crecida de maleza, ante ello el Gobierno Municipal anunció la puesta en marcha del programa “Mejoramiento Urbano Intensivo, bachetón-zacatón”.



La presidenta municipal, Maru Campos Galván, dio a conocer este programa que busca abatir de manera rápida algunos de los efectos negativos del temporal lluvioso, que han dejado hoyos en calles principales o arrastre de tierra, así como hierba en banquetas y parques, por lo que precisó que “a grandes males, grandes remedios”.



Las acciones de mejoramiento urbano consisten en:



Bacheo, se tiene previsto pasar de 4 cuadrillas que hay actualmente para este propósito, a 12 para cubrir 100 vialidades primarias, secundarias y las principales de las colonias.

Recarpeteo, para vialidades importantes en las que no sea suficiente el tapado aislado de baches y requieran la colocación de carpeta y sello que proteja mejor por un plazo largo.

Pintura en cruces peatonales horizontal, esto requerirá la conformación de cuatro cuadrillas adicionales a las ahora disponible para pintura de las vialidades, a fin de mejorar la calidad de la circulación de vehículos automotores.

Limpieza de arrastres –tierra- dejado por el paso del agua en las calles.

Corte de maleza en laterales de avenidas principales.

Limpieza de terrenos y tiraderos clandestinos.

Limpieza y corte de maleza en camellones y parques que no son atendidos bajo esquema de concesiones, ya que se requiere abatir el aumento del crecimiento de pastos, maleza, arbustos para ello se dispone tanto del trabajo de empresas concesionarias de los parques como el personal propio que atiende las zonas no cubiertas.



“Confiamos que con este esfuerzo de corto plazo, con trabajos realizados de un modo intensivo, abatiremos el rezago en estos rubros, y dotaremos a la ciudad de mejores condiciones de habitabilidad y armonía con el entorno”, señaló Campos Galván.



Gracias a los ajustes a programas ordinarios, la administración municipal logra un ahorro de 50 millones de pesos para resolver lo más rápido posible las peticiones de los ciudadanos en estos temas, recurso que servirá para comprar materiales, herramientas y equipo para intensificar las labores de limpieza de la ciudad, además de dar empleo temporal a 100 personas para estas tareas.



Previo al inicio se ha estado realizando un censo de los lugares que requieren de este tipo de intervención, a fin de que se optimice el uso del tiempo y de las personas que estarán en calle, asimismo se trabajará en coordinación con la Dirección de Vialidad y con la Junta Municipal de Agua y Saneamiento para la correcta ejecución de las acciones y así, dotar a la ciudad de las mejores condiciones de habitabilidad, informó la presidenta municipal, Maru Campos Galván.



En el anuncio de este programa intensivo se contó con la presencia del director de Mantenimiento Urbano, Félix Martínez Adriano, el director de Obras Públicas, Carlos Cabello Gil, el director de Servicios Públicos Municipales, Mario Vázquez, el jefe de Gabinete, Arturo García Portillo, el diputado, Miguel Latorre y la regidora, Adriana Díaz Negrete. 04/09/2017