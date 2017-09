Pide Liliana Ibarra que se implemente el sistema “Alerta Plateada”

La diputada juarense Liliana Ibarra dentro del pleno, exhorto al grupo técnico de colaboración del protocolo Alba, para que por su conducto y en el ámbito de sus respectivas atribuciones para que realicen las accidentes que vayan tendientes en los municipios de Chihuahua y Juárez con un plan de arranque del sistema “ Alerta Plateada”, como mecanismo que pueda coordinar esfuerzos con la finalidad de crear acciones preventivas para una mayor seguridad, resguardo y cuidado especial a personas mayores extraviadas, a quienes por su edad tengan dificultades cognitivas como Alzheimer, discapacidad mental, pérdida de memoria a corto o largo plazo, o alteración por tomar medicamento, que les sea complicado regresar a sus domicilios.



Se sugiere implementar un sistema que registre a las personas que estén bajo esta condición, debiendo capacitar al personal a cargo de sus respectivas dependencias o instituciones, para atender con profesionalismo prontitud y eficacia cualquier eventualidad que se presente por estos motivos.



El programa Alerta Plateada tiene como objetivo la localización de las personas mayores extraviadas y su posterior reintegración familiar, a quienes efectivamente tengan una familia; para que quienes no estén en este supuesto, sean resguardadas por la autoridad que determine el mecanismo, siempre que sea en un lugar seguro.



Puntualizo la legisladora del PAN, que este programa es similar al de Alerta Amber, y en él deben participar al menos las Instituciones que aquí se mencionan. La Alerta Plateada funciona con una pulsera, la cual contiene un número progresivo o código de identificación único por cada persona mayor que la porte, estableciéndose uno o varios números telefónicos

autorizados, a los que cualquier persona pueda marcar para hacer el reporte de localización.



Proporcionando los datos de identificación contenidos en la pulsera, los familiares pueden hacer la denuncia correspondiente ante la autoridad competente, para que se active la alerta entre las instituciones participantes en el mecanismo. Menciono, que la pulsera deberá ser hipo

alergénica, suave, resistente y a prueba de agua; no contendrá datos específicos a fin de proteger la privacidad del usuario, sin embargo, deberá contener un número consecutivo interno y los números telefónicos autorizados a los que se podrá realizar el reporte de localización de la persona mayor.



Para tener acceso a la pulsera, personal de la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Chihuahua o del organismo que se determine por parte de las autoridades que conforman el mecanismo,

realizarán un diagnóstico para seleccionar a las personas mayores que presenten algún déficit cognitivo o condición de las que me he referido.



*Juárez, *que tiene registradas 102,003 personas mayores de 60 años o más; de las cuales 47,198 son hombres y 54,805 son mujeres.



*Chihuahua* tiene registradas 91,108 personas mayores de 60 o más años, de las cuales 40,709 son hombres y 50,399 son mujeres.



Con este mecanismo, se busca que los adultos mayores perdidos sean buscados *viralizando* sus datos a través de las redes sociales como *Facebook* y *Twitter, *para que cualquier persona pueda comunicar sobre su paradero y, desde luego, participar en la difusión de los datos de una persona mayor extraviada ayudará a su más pronta localización, al igual que informar a todas las dependencias que participen en el mecanismo que estén atentos en la búsqueda de la persona mayor.



*La aplicación del Programa de la Alerta Plateada, se sugiere realizarse en 10 pasos: *



*1.-* Solicitar ante la autoridad correspondiente el registro en el programa Alerta Plateada, con el nombre de la persona mayor y la razón por la que se considere que pueda extraviarse.

*2.-* Deberán proporcionarse a la autoridad correspondiente los teléfonos de contacto, para que se comuniquen y se agende cita para realizar el registro de la persona mayor, se verifique y evalúe su condición, para estar en aptitud de pertenecer al programa; de esta forma la autoridad recopila la información y, en caso de requerirlo, registrar todos los datos correspondientes.



Para ser candidato a entrar al programa deberá cumplirse con los siguientes requisitos:



*a)* Presentar 2 fotografías tamaño pasaporte.

*b)* Tener tres personas responsables que respondan por la persona mayor,

con teléfono de contacto fijo y móvil, dispuestos a firmar una carta

compromiso.

*c) * Residir en los Municipios de Chihuahua o de Juárez.

*d)* Tener 60 años o más.

*e) *Padecer una condición, previamente valorada por un estudio geronto-geriátrico por parte de una Institución Médica del Sector Público o previamente autorizada, que determine que amerita su ingreso a la "Alerta Plateada".

*f)* A quienes acredite que, por razones propias de su edad, tienen dificultades cognitivas como a*lzhéimer, discapacidad mental, pérdida de memoria a corto o largo plazo, o alteración por ministración de medicamentos, que tenga como resultado *su extravío

*g)* Firmar Hoja de inscripción.

*h)* Firmar Carta Compromiso.



Al cumplir estos requisitos se puede ingresar al programa Alerta Plateada.



*3.-* Si la evaluación geronto-geriátrica confirma el riesgo de extravío de la persona mayor, en ese momento la inscriben en el programa Alerta Plateada y se le hace entrega de la pulsera correspondiente, al igual que a las personas que se determine estén bajo la condición ya citada.



Ibarra por su parte señalo que la pulsera no contiene datos específicos a fin de proteger la privacidad de la persona mayor, no obstante, contará con un número consecutivo interno y los números telefónicos autorizados por el Mecanismo. En caso de que alguien encuentre a la persona mayor deberá llamar a los mencionados números para avisar de su localización y proporcionar el número de identificación que contiene la pulsera, y/o avisar a la autoridad competente.



*4.-* Una vez concluida la etapa de evaluación, es decisión de los evaluadores del mecanismo definir el ingreso de la persona mayor al programa de la Alerta Plateada. Al ser aceptada, se registran sus datos personales, así como los de los contactos responsables, se le hace entrega

de la pulsera numerada, que contiene además los números telefónicos autorizados previamente y la leyenda de programa "Alerta Plateada".



*5.-* La pulsera e inscripción son trámites gratuitos; la primera tiene un número de identificación, pero ningún dato personal que arriesgue a la persona mayor. Debido a que es una pulsera que debe usarse todo el tiempo, esta debe estar fabricada con un material suave y flexible que ocasione el mínimo de molestias a la persona mayor.



*6.-* Si la persona mayor se extravía, cualquiera que la encuentre llama a los teléfonos contenidos en la pulsera y da el número consecutivo de la misma. De presentarse el infortunio de una persona mayor extraviada, la pulsera permite que la persona que la encuentre, pueda reportar su localización proporcionando el número de su pulsera.



*7.-* Al llamar a los teléfonos de contacto de la persona mayor para que pasen por él o ella y regrese a su hogar rápidamente, los teléfonos autorizados funcionan como contacto entre la persona mayor extraviada y las personas responsables de la misma.



*8.-* De no contactarse de inmediato a sus familiares, se traslada a la persona mayor al lugar que indique la autoridad correspondiente, para que esté segura y espere por su familia.



*9.-* Si una persona mayor se extravía, sus familiares avisan a las autoridades que conforman el mecanismo, al igual que la denuncia correspondiente ante la autoridad competente, para que se active la Alerta Plateada. En el caso que no se encuentre a la persona mayor, se emite la Alerta Plateada, que consiste en avisar a las dependencias del Gobierno del Estado que lo conforman y se proporcionen a detalle los datos de la persona mayor que se encuentra extraviada.



*10.-* El programa generará las cuentas de *Facebook* y *Twitter*, las cuales, al activarse la Alerta, servirán de canal de comunicación para que los usuarios de estas dos redes puedan apoyar con la localización de las personas desaparecidas, y en su caso cualquier persona pueda comunicar sobre su paradero. También, dentro de las redes sociales de la Alerta Plateada se comparten los datos de las personas mayores extraviadas pertenecientes a este programa.



Sin duda, el programa “Alerta Plateada” será una herramienta útil e indispensable de búsqueda a través de medios de comunicación, redes sociales y las autoridades que conformen este mecanismo. 05/09/2017