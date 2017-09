Pide Blanca Gámez la creación de una comisión Especial Anticorrupción

La diputada de la fracción del PAN Blanca Gámez resaltó que las reformas constitucionales que dieron sustento al Sistema Nacional Anticorrupción, establecieron obligaciones a las entidades federativas con el fin de crear sus respectivos sistemas locales de anticorrupción.



Detalló que en lo particular se puede recordar que durante el mes de julio del presente año se aprobó por esta Legislatura la Reforma Constitucional correspondiente, que entre otras cosas sustentará las bases del referido Sistema. En este asunto conviene subrayar que este Congreso al no contar con una comisión anticorrupción asignó el trabajo de análisis y discusión

de las iniciativas correspondientes a las Comisiones Unidas de Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Transparencia y Acceso a la Información Pública.



Explicó Gámez, que no obstante que hasta el momento los resultados han sido satisfactorios, será necesario continuar con el trabajo legislativo hasta en tanto sean expedidas las leyes estatales de la materia y se realicen las adecuaciones normativas correspondientes.



Con relación a lo estipulado en el párrafo anterior podemos mencionar que el Decreto constitucional ya aprobado, entre otras cosas, estableció algunos términos para realizar las adecuaciones normativas correspondientes, haciendo patente el inicio de otra etapa de responsabilidades de carácter legislativo, en consecuencia, entendemos que los compromisos aún no terminan dada la imperiosa necesidad de expedir nuevos ordenamientos.



Al mismo tiempo el Sistema Nacional Anticorrupción se encuentra en una etapa de perfeccionamiento, puesto que la creación de nuevas instituciones y la reorganización de otras hacen que surjan reajustes que necesariamente lo lleven a un mejor y mayor fortalecimiento, de ahí que debemos estar atentos a la posibilidad de nuevos lineamientos y en consecuencia para realizar las adecuaciones pertinentes.



De lo anterior se desprenden suficientes argumentos para que este Congreso considere pertinente la creación de una Comisión Especial Anticorrupción y que sea ésta la que dé puntual seguimiento a los trabajos que ocurrirán con posterioridad. Sin embargo, para lograrlo es imperativo atender los señalamientos que hace nuestra Ley Orgánica que, para este caso, establece la necesaria intervención de la Junta de Coordinación Política en la creación de una comisión de estas características.



Puntualizó la legisladora del PAN, que en conclusión, “Considero que hemos transitado solo el comienzo de una ardua tarea y según mi punto de vista nos queda un largo tramo para lograr el objetivo principal, que es el de combatir la corrupción”. “Por lo cual acudo ante ustedes con el objeto de solicitar a la Junta de Coordinación Política a que realice los trámites necesarios en la creación de una Comisión Especial Anticorrupción”. 05/09/2017