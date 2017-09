Propone Maribel Hernández para ampliar la vigencia del programa “Justo Ajuste” de la Junta Central de Agua y Saneamiento

La legisladora del PAN Maribel Hernández informo en el pleno que el pasado mes de febrero se aprobó de manera urgente y unánime la solicitud para que la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado de Chihuahua para que analizara la viabilidad de un programa de estímulo de pago, a fin de que los deudores de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado puedan regularizar su situación.



De tal manera, Maribel Hernández en su carácter de diputada exhortó a la Junta Central de Agua y Saneamiento para ampliar la vigencia del programa hasta el 31 de diciembre del presente año, debido a que estaba programa para finalizar el 30 de septiembre.



Este programa tenía como finalidad de apoyar a las colonias de alta marginación social y económica, que tuvieran rezago anterior al 31 de diciembre del año 2016, además de que no hayan celebrado convenio de regularización en los últimos 18 meses.



Con lo anterior cabe añadir, que las personas que se encontraban en este programa podían obtener un 100% de descuento en los recargos y del 95% en el adeudo, siendo necesario que se encuentren al corriente del pago durante el actual año.



Puntualizó Hernández que sin embargo, resulta necesario ampliar la vigencia del programa, toda vez que aún existen familias que se encuentran en dichas circunstancias y que por diversas situaciones no han podido acercarse a las oficinas de las Juntas Municipales o Rurales Agua y Saneamiento para realizar el trámite, o simplemente se les ha negado el beneficio por parte de los servidores públicos dependientes de dichas juntas, aun cuando cumplen con los requisitos establecidos en el programa.



“Aunado a lo anterior, tengo conocimiento de casos de familias que sin vivir en la zona de alta marginación social y económica, pero derivado de su condición de salud o su desempleo, se encuentran en situación apremiante que les impide el cubrir a totalidad sus deudas especialmente la relativa al servicio de agua potable, por lo que me han solicitado mi intervención para que ellos puedan acceder a los beneficios de programa justo ajuste, lo

cual les ayudaría a tener una preocupación menos en su vida diaria”, recalcó Maribel Hernández. 05/09/2017