Irma es un huracán más destructivo que Harvey: así quedó St. Martin La isla caribeña fue una de las primeras en ser golpeada por el fenómeno, que la azotó con vientos de 300 kilómetros por hora y copiosas lluvias. En pocos minutos, las calles y los vehículos quedaron sumergidos. "Nunca antes se había vivido algo parecido", aseguró el presidente local

La furia y la intensidad del huracán Irma en la isla de St. Martin confirman que las estimaciones no se han equivocado: el fenómeno tiene un potencial destructivo más rápido y letal que el reciente Harvey, que dejó bajo el agua a la ciudad de Houston, en los Estados Unidos.



Los videos que llegan desde las islas del Caribe que han sufrido el letal paso del ojo del huracán indican que todas las precauciones que se puedan tomar son pocas y que el consejo de evacuarse es muy adecuado si se encuentra en la trayectoria estimada de Irma.



Aún no se conocen detalles cuantitativos de los daños o perdidas humanas que pueda haber causado el huracán en la isla. El presidente del territorio, Daniel Gibbs, señaló en declaraciones a medios locales "nunca antes se había vivido algo parecido, incluso, las paredes de algunos edificios llegaron a temblar".



Por su parte, autoridades de las Antillas Menores reportaron que el fenómeno dejó "daños incalculables" en el lugar, todavía sin información sobre posibles víctimas mortales.



En la vecina Barbados, las marejadas han provocado que el mar ganara varios metros en la costa provocando graves inundaciones, por lo que las autoridades locales llevan a cabo trabajos de rescate.





En la isla de San Bartolomé, la estación meteorológica local llegó a registrar vientos por encima de los 200 kilómetros por hora y ráfagas superiores, mientras medios locales de San Bartolomé hablan de una situación apocalíptica. El legislador de ese pequeño territorio francófono Michel Magras dijo, textualmente, a través de las redes sociales: "Me sorprende el monstruo que nos cubre, la isla está devastada, esto es apocalíptico, mucho daño".

06/09/2017