Solicitan ampliación de la vigencia del programa de la JCAS “Justo Ajuste”

De manera unánime, los diputados locales solicitaron a la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), para que el programa “Justo Ajuste” creado por la descentralizada, sea ampliado hasta el 21 de diciembre del presente año, a fin de que más familias puedan regularizar su situación.



Fue la legisladora Maribel Hernández quien presentó la iniciativa ante el Pleno de la Sexagésima Quinta Legislatura.



El exhorto fue aprobado de manera urgente, ya que el periodo de dicho programa culmina el día 30 de septiembre del año en curso, en caso de que no se atienda la petición realizada por el Poder Legislativo.



Cabe recordar que el pasado mes de febrero se aprobó de manera urgente y unánime la solicitud para que la JCAS analizara la viabilidad de creación de un programa de estímulo de pago para que deudores de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado regularizaran su situación.



Dentro de su exposición, la Legisladora señaló que dicho programa tiene como finalidad, apoyar a las colonias de alta marginación social y económica, con rezago anterior al 31 de diciembre del año 2016, y que no hubieran celebrado convenio de regularización en los últimos 18 meses, a quienes se les otorgaba hasta un 100 por ciento de descuento en recargos y un 95 en el adeudo, siempre y cuando estuvieran al corriente del pago durante el actual año.



Además comentó que hay casos en que familias que sin vivir en la zona de alta marginación social y económica, pero derivado de su condición de salud o su desempleo, se encuentran en situación apremiante que les impide el cubrir a totalidad sus deudas especialmente la relativa al servicio de agua potable, por lo que me han solicitado mi intervención para que ellos puedan acceder a los beneficios del programa, por lo cual es que se hace urgente y necesario el llamado a la dependencia para la ampliación del periodo del beneficio para loschihuahuenses. 05/09/2017