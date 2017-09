Exhorta Nadia Siqueiros a la oficina de profesiones, instale la comisión técnica para el tema de mala práctica de ortodoncistas en Chihuahua

La diputada del PAN Nadia Siqueiros informo durante el pleno con referencia a la mala praxis, que es el accionar el incorrecto manejo de la función profesional que deriva en un daño en el paciente como consecuencia de un acto realizado con imprudencia, impericia o negligencia; o bien por inobservancia de los deberes y reglamentos a su cargo.



Para determinar la existencia de mala praxis, puntualiza la diputada, que debe darse la concurrencia de determinados factores: la existencia de un daño real; que dicho daño sea resultado de una acción imprudente, negligente o de falta de pericia; que haya una relación directa causa-efecto entre lo realizado por el profesional y el daño emergente; y que el daño sea imputable al profesional que realizó la prestación.



Informo la legisladora del PAN, que en Chihuahua la mala praxis es cada vez más recurrente y los profesionistas que la cometen no tienen una sanción real por sus acciones, esto muchas veces también es a consecuencia de que no se lleva un control riguroso de las instituciones que no cuentan con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, estas escuelas “patito” que año con año están graduando personas que no están verdaderamente preparadas para hacer el procedimiento que ofrecen al público.



Es de reconocerse que el Departamento de Certificación e Incorporación el que ya se cerraran algunas de estas instituciones “patito”, pero es totalmente necesario el que los procesos que se realizan para la clausura total de estas instituciones sea más ágil y transparente.



Uno de los casos de escuelas sin este reconocimiento de validez es el Instituto Chihuahuense de Estudios Avanzados y Actualización en Odontología(ICHEA), ya que en esta se ofertaba la especialidad de Ortodoncia sin contar con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios por parte de la autoridad educativa. Derivado de la existencia de diversas quejas y denuncias penales por el delito de fraude en contra de esta institución, ya que impartió la especialidad sin contar con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios



El caso citado, agrego la diputada, que este es uno de muchos que hay en Chihuahua. Cabe mencionar que la jefa en el Departamento de Profesiones del Estado conociendo ampliamente la problemática que existe, había acordado con distintos colegios de ortodoncistas de Chihuahua, que se instalara una comisión técnica para atender los asuntos que involucran la mala praxis que cometen algunos profesionistas, y las medidas que se pueden tomar para tratar de solucionar dicha problemática social.



Mediante esto, Nadia Siqueiros exhorta a la Lic. Fátima Guzmán Gallardo para que cumpla con la labor que se le encomendó como jefa de ese departamento y no retrase o deje en el aire la instalación de la comisión técnica, que se pretendía ya debería de estar en funcionamiento, que deje de lado los posibles intereses que giran sobre este tema y que trabaje en beneficio de los chihuahuenses, ya que este departamento se ha visto inoperante en cerca de los once meces que lleva como jefa del departamento, es tiempo de que todas aquellas instituciones que no cuentan con todos los requisitos cierren sus puertas y dejen de estar defraudando a los chihuahuenses.



“Que deje de prestarle importancia cuestiones con menor importancia y que resuelva la problemática existente ya que es la facultada para realizar dichas tareas”, finalizo Siqueiros. 07/09/2017