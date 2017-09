Felicita Acción Nacional a la diputada Blanca Gámez Gutiérrez por su trabajo en la presidencia del Congreso

"En Acción Nacional nos sentimos muy orgullosos del trabajo realizado por la diputada panista Blanca Gámez Gutiérrez, durante la conducción de la presidencia del Congreso del Estado durante el primer año de la Sexagésima Quinta Legislatura de Chihuahua", dijo Fernando Álvarez Monje.



El líder estatal panista señaló que gracias al buen desempeño de la legisladora blanquiazul en el cargo de mayor responsabilidad dentro del Poder Legislativo, fue posible dar seguimiento a más de 812 asuntos planteados por los diputados de todas las fuerzas políticas y que fueron turnados en tiempo y forma a las distintas comisiones con las que cuenta el Congreso.



Agregó que el papel que desempeñó Blanquita Gámez como presidente del primer período legislativo, es un digno ejemplo de lo valioso que es la integración de las mujeres chihuahuenses en las tareas de gobierno, principalmente en aquellos espacios en donde se toman decisiones y se construye el futuro de nuestra entidad.



"En esta nueva era política, las mujeres están demostrando su enorme capacidad y talento para intervenir en la consolidación de la democracia y Blanquita lo ha hecho con un gran nivel de diálogo para concretar valiosos acuerdos", puntualizó el dirigente estatal del PAN.



*Discurso de la Diputada Blanca Gámez Gutiérrez, relativo al informe de la Segunda Diputación Permanente de la LXV Legislatura del H. Congreso del Estado. 7 de septiembre de 2017, Salón de Pleno del H. Congreso del Estado.*



Diputada Diana Karina Velázquez Ramírez, Presidenta de la Mesa Directiva de

la Sexagésima Quinta Legislatura del Estado.



Diputadas Secretarias, compañeras y compañeros Diputados.



Señoras y señores textual



Tal y como lo establece el art. 75 fracción XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, he venido a rendir el informe de la Segunda Diputación Permanente, así como un recuento de las actividades realizadas durante el Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, en donde tuve la oportunidad de presidir la Mesa Directiva del período que inició el 1 de octubre del 2016 y concluyó el 31 de agosto del 2017.



De manera resumida, los resultados de mi gestión han sido presentados por medio del video, y han sido entregados de manera económica a la mesa directiva para su análisis y consideración. Ahí se detallan los procesos que se llevaron a cabo durante mi período como presidenta de la mesa directiva de este H. Congreso, y que en expresión numérica reportan 812 asuntos recibidos y turnados a las Comisiones de Dictamen Legislativo y Especiales, de los cuales se han resuelto 584.



Hoy quisiera desde esta tribuna, reafirmar algunas de las motivaciones que han sido el pilar fundamental de mi vida y el símbolo que he decidido imprimir como Presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Chihuahua.



He impulsado con un gran compromiso el Derecho a la Información, la Participación Ciudadana y la Rendición de Cuentas, la difusión de la Información Parlamentaria, Presupuestal y Administrativa, así como de las y los diputados, y la Profesionalización Parlamentaria, acciones que se reflejan -en una primera instancia- en el trabajo realizado en favor de los principios del parlamento abierto.



Al día de hoy hemos cumplido en un 100% con las obligaciones que nos marca la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, lo que implica que nuestra información se concentra tanto en la página del Congreso como en la Plataforma del Sistema Nacional de Transparencia.



Hace unos días en la evaluación realizada por el ICHITAIP recibimos una calificación del 94%, el 6% restante está relacionado con los criterios en fechas de validación y actualización de la información, así como la actualización de información de la Legislatura pasada, aspectos que ya se

están atendiendo.



La transparencia con la que esta Legislatura se ha conducido, permite hoy que cualquier persona tenga libre acceso a la información, para poder evaluar el grado de responsabilidad con que cada diputada y diputado nos conducimos en nuestro quehacer legislativo, conociendo nuestros perfiles,

nuestra actividad, el sentido de las votaciones, entre otros muchos aspectos. Es destacable que, a partir de esta legislatura, las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales están disponibles en la página web, lo que constituye un cimiento importante para la rendición de cuentas.



Prueba de ello, es la participación del Congreso en el primer levantamiento del Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales, que se llevó a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el que se entregó información del ejercicio del gasto, transparencia, gobierno electrónico, archivos, participación ciudadana, proceso legislativo, entre otros temas de relevancia.



Hoy la repuesta que damos a la ciudadanía sobre sus cuestionamientos no admite simulaciones, lo hacemos de manera directa y textual al contenido de las solicitudes que recibimos.



Durante mi período en la Presidencia de la Mesa Directiva de este H. Congreso, la participación ciudadana ha tomado un nuevo rostro, hoy su voz, su expresión y sus propuestas se integran a los procesos de análisis de viabilidad que conforman el contenido de nuestros exhortos y leyes; muestra de lo anterior es la realización de las 220 reuniones de las mesas técnicas y los 33 foros de consulta.



No obstante que desde diciembre de 2013 entró en vigor la Ley de Archivos en el Estado de Chihuahua, que establece a los tres poderes del estado la obligación de contar con un área especializada en manejo y administración de archivos; en este año se aprobó la creación de la Dirección de Archivos del Congreso del Estado misma que en este mes iniciará sus funciones.



Quiero reconocer el gran trabajo que desempeña el personal que labora en este H. Congreso, ya que no sería posible desarrollar nuestro trabajo sin su compromiso hacia esta institución; su experiencia y conocimientos proporcionan un sólido cimiento al trabajo legislativo, es por ello que la

profesionalización parlamentaria se vuelve un instrumento indispensable para renovar sus conocimientos, lo que les permite hacer frente a los cambios y actualizaciones en materia legislativa.



Desde principios del año iniciamos este proceso de profesionalización con la impartición del Diplomado de “Armonización Legislativa en materia de Derechos Humanos”, el Curso “Ciencia de la Legislación: Técnica Legislativa y Derecho Parlamentario”, el Taller de “Técnica Legislativa” y la

Conferencia “100 años de la Constitución y los retos de la Profesionalización Parlamentaria”.



Cabe destacar que a partir del mes de agosto se cuenta con un Protocolo para legislar con Perspectiva de Derechos Humanos, Igualdad de Género e Interculturalidad” único en el país y en América Latina. Y en próximas fechas iniciaremos el programa de capacitación que facilite su

implementación.



La colaboración y dedicación que recibí de las Secretarías de Asuntos Legislativos, de Administración, la de Asuntos Interinstitucionales y de todo el personal que labora en este H. Congreso, hicieron posible que durante este periodo alcanzáramos significativos avances, sin embargo, también debo reconocer que aún está pendiente la creación de un órgano interno de control, lo que implica una modificación a la Ley Orgánica del Congreso, cuya iniciativa en próximos días estaré presentando.



La Ley Orgánica del Poder Legislativo vigente, contempla la existencia del Instituto de Estudios e Investigación Legislativa, misma que durante 2017 no contó con los recursos para iniciar su operación, el presupuesto de 2018 incluirá los recursos necesarios para que este órgano inicie sus funciones.



Agradezco a los medios de comunicación que día a día nos acompañan y son el conducto para que la ciudadanía esté enterada de nuestra labor, gracias por su trabajo y por su amistad.



Da fe de la voluntad de esta legislatura la actitud de cooperación, diálogo y respeto a las diferencias políticas e ideológicas, lo que nos ha permitido llegar a consensos y acuerdos reflejados en leyes que responden al bienestar de la ciudadanía; con ello damos muestra de la disposición de todas las fuerzas políticas reunidas en esta sala por dar un nuevo rostro a nuestra función legislativa.



Una de nuestras grandes coincidencias, es la certeza de que recuperando la confianza de la ciudadanía en el poder legislativo, podremos volver a hablar de Chihuahua como un referente nacional que va borrando las huellas de tiempos pasados, para construir un presente acorde a las exigencias de sus habitantes.



Es por todo lo alcanzado hasta hoy, y por lo mucho que falta para alcanzar, que exhorto a esta y a futuras legislaturas a no abandonar el proceso ya iniciado hacia un parlamento abierto.



Ofrezco mi trabajo y voluntad para dar continuidad a este proceso que fortalece nuestro compromiso con la sociedad y con nuestra propia ética.



En las y los integrantes de la Mesa Directiva encontré la generosidad, compromiso, solidaridad, diálogo y confianza que permitieron que actuáramos como un órgano responsable, democrático y eficaz, por lo que hago votos para que en este segundo año de ejercicio constitucional sigamos avanzando, manteniendo nuestra convicción de que los protagonistas sean las y los ciudadanos, con base en la pluralidad, el diálogo y el respeto a los derechos humanos.



A Jesús Alberto, María Antonieta, Rocío, Jesús, Nadia, Imelda, Héctor, Malax, Gustavo y Pedro ¡GRACIAS POR CAMINAR JUNTOS!



*“La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Entonces para que sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar.” Eduardo Galeano* 07/09/2017