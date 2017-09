Piden legisladores la instalación la comisión técnica para el tema de mala práctica de ortodoncistas en Chihuahua

Mediante exhorto dirigido a la Secretaría de Educación y Deporte, los diputados locales solicitaron acciones para que el Departamento de Estatal de Profesiones no ponga obstáculos para la instalación de la comisión técnica para el tema de la mala práctica de ortodoncistas.



Dentro de la misma petición presentada por la diputada Nadia Siqueiros, se instó también para que el Departamento de Certificación e Incorporación, proporcione un listado que contenga el nombre de las instituciones que no cuentan con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios.



Las peticiones solicitadas, las sustentó en el hecho de que para la existencia de mala praxis profesional, que debe darse la concurrencia de determinados factores como: la existencia de un daño real; que dicho daño sea resultado de una acción imprudente, negligente o de falta de pericia; que haya una relación directa causa-efecto entre lo realizado por el profesional y el daño emergente; y que el daño sea imputable al profesional que realizó la prestación.



Señaló además que en el Estado, estos hechos son cada vez más recurrentes y los profesionistas que los cometen no tienen una sanción real por sus malas acciones, actos que en muchas de las ocasiones se da como consecuencia de la falta de un control de instituciones que no cuentan con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, y que año con año están graduando personas que no están verdaderamente capacitadas para ejercer.



Mencionó que uno de los casos que se han presentado sobre escuelas sin el reconocimiento oficial es del Instituto Chihuahuense de Estudios Avanzados y Actualización en Odontología (ICHEA), ya que en su plan se ofertaba la especialidad de ortodoncia sin contar con la anuencia de su validez oficial por parte de la autoridad educativa.



Es por lo anterior, que los integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura, aprobaron el exhorto de manera urgente, ya que es de suma importancia que la dependencia estatal agilice la instalación de la comisión técnica mencionada, misma que ya debería de estar en funciones, a fin de evitar los problemas que se han presentado por parte de quienes practican la ortodoncia sin la preparación necesaria. 07/09/2017