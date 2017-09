Diputados locales solicitaron agilizar los procesos penales de quienes se encuentren recluidos en los Centros Estatales de Arraigo

En Sesión Ordinaria del Congreso del Estado, los diputados locales solicitaron a los titulares del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, se dé prioridad e impulso a los procesos penales de aquellos reos que se encuentren recluidos en los Centros de Arraigo, los cuales son considerados como ilegales y atentatorios.



Lo anterior, luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos le hiciera una recomendación al Estado, en el sentido de que dichos centros de reclusión utilizados son ilegales, e incluso ya había sido anunciado el cierre definitivo y a la fecha aún no se realiza.



Fue la diputada Martha Rea, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado, quien presentó la petición que fue aprobada de manera urgente.



Dentro de la exposición de la iniciativa, señaló que en la Entidad 63% por ciento de la población bajo proceso penal y a su vez sujeta a la medida cautelar de “arraigo domiciliario”, tiene más de un año en dicha condición, prolongando con ello su privación de libertad en proceso, lo que afecta su derecho a la seguridad jurídica.



Lo anterior, es violatorio del Artículo 20 Constitucional, que señala que “la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello impida el establecimiento de otras medidas cautelares”.



Fue por lo antes mencionado, que los diputados locales aprobaron la solicitud planteada, con la finalidad de pugnar por la salvaguarda de los derechos humanos y fundamentales de las personas que se encuentran vinculadas a procesos. 07/09/2017