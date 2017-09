Continúa Gobierno Municipal actualización catastral mediante uso de drones

Como parte de las acciones para modernizar el departamento de Catastro, la Tesorería Municipal emprendió un operativo para la detección de construcciones que no hayan sido declaradas mediante el uso de drones, con el fin de apoyar a los contribuyentes a que mantengan actualizadas sus cuentas.



Los drones son de marca Typhoon, cuentan con sensores de proximidad y mucha seguridad ya que no permiten la cercanía de humanos ni de objetos, además tienen una cámara 4K de alta definición, así como sensores de estabilidad y seis hélices.



“Apenas se está empleando ésta tecnología desde hace 4 semanas aproximadamente, dentro de las cuales se han inspeccionado 20 mil 266 lotes pertenecientes a 917 manzanas; los inspectores que están debidamente capacitados son 5, quienes están certificados por la Dirección General de Aeronáutica Civil para utilizar el equipo de manera responsable, ya que estos vuelan entre 80 y 120 metros de altura”, expresó el jefe del Departamento Técnico de Catastro, Arturo Roberto Perea López.



Por otra parte, la titular de la Tesorería Municipal, Aída Amanda Córdova Chávez, mencionó la importancia de contar con ésta tecnología, explicando que será de gran ayuda en la delimitación de predios y con ello se beneficiará a la ciudadanía pues tendrán la certeza de que su cobro es acorde a la construcción con la que cuentan.



“Esto es muy importante porque nos da certeza y eficiencia en el trabajo que realizamos, quiero mencionar que no nada más se utiliza para la detección de ampliaciones si no también sirve para actualizaciones geográficas en las que vamos viendo los límites de la ciudad y el crecimiento de la misma; esto trae muchos beneficios no sólo para tesorería”, concluyó Amanda Córdova.



Cabe resaltar que la Tesorería Municipal cuenta con 2 drones con las mismas especificaciones, de los cuales uno fue donado por empresarios chihuahuenses y cada uno tiene un costo de 3 mil 500 dólares. 07/09/2017