Un terremoto de 8,2 grados de magnitud sacudió el sur de México El temblor, el mayor registrado en la historia de México, fue registrado en el estado de Chiapas y se sintió en la mitad del país, incluida la capital. En la región se emitió una alerta de tsunami, mientras las autoridades advirtieron de la posibilidad de que se registre una réplica superior a 7 en las próximas horas, hay al menos cinco muertos

Un sismo de magnitud 8,2 en la escala de Richter sacudió el sur de México poco antes de la medianoche del jueves, dejando al menos cinco muertos, tres en el estado de Chiapas y dos en Tabasco, informaron el viernes fuentes oficiales.



En la costa del Pacífico central y sur de México se mantiene además una alerta de tsunami ante la eventualidad de que se registren olas de hasta cuatro metros, por lo que se ha procedido a evacuar a las poblaciones costeras.



El sismo, el mayor registrado con sismógrafos en la historia de México, se sintió con fuerza en prácticamente la mitad del país, desde el centro hasta el sur, así como en los países centroamericanos.



El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, indicó que las muertes se produjeron por el derrumbamiento de una casa en la ciudad de San Cristóbal de las Casas.



Además, anunció la cancelación de las clases este viernes en todo el estado y llamó a la población que vive en la zona costera a evacuar ante el riesgo de tsunami.



En tanto, el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, informó sobre la muerte de dos menores de edad, mientras que el mandatario estatal de Oaxaca, Alejandro Murat, reportó varios heridos en un hotel que se cayó en la zona del Istmo de Tehuantepec.



El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, indicó que las mayores afectaciones están en Chiapas, donde además de los muertos hay importantes daños en viviendas. El funcionario pidió a la población de la costa evacuar sus hogares y dirigirse a los albergues ante la alerta de tsunami.



Chong indicó que la Secretaría de Marina calcula que se producirán olas de 3 o 4 metros.



Las autoridades alertaron además de la posibilidad de que se registre una réplica superior a 7 en las próximas horas. Hasta ahora suman más de un centenar de sismos de menor grado.



"Tenemos reportes de afectaciones, pero es muy prematuro para dar una cifra exacta", dijo Osorio Chong en entrevista con Milenio.



El fuerte temblor, que se sintió en la capital, fue registrado a 119 km al sur-suroeste de la localidad de Tres Picos, en el estado de Chiapas.



El Servicio Sismológico Nacional actualizó a 8,2 grados la intensidad del sismo, tras haber reportado un dato inicial de 8,4.



En entrevista con Foro TV el presidente Enrique Peña Nieto, señaló que el sismo lo "llegaron a sentir 50 millones de mexicanos". Desde 1932 no se registraba un temblor similar y "puede haber daños estructurales".



"Se está hablando con gobernadores de otras entidades. Se está haciendo una revisión, un diagnóstico. Ya tenemos reporte de infraestructura dañada. En cuanto a los servicios 1,5 millones de personas se quedaron sin electricidad", dijo el mandatario.



"Tardaremos días en saber los daños que este sismo ha causado. Hay cinco fallecidos, pero el cálculo es preliminar", afirmó.



Sobre el tsunami aclaró que "no representa en este momento un riesgo mayor, no se ve de una dimensión mayor".



En Ciudad de México, decenas de personas salieron a las calles tras escuchar la alerta sísmica, que advierte de la inminencia de un movimiento telúrico, según constató Infobae.



"Fue muy largo, ya hacia mucho tiempo que no sentíamos un temblor tan fuerte aquí, se empezó a mover todo yo nada más me salí", relató una habitante de la Ciudad de México a Infobae.



Un día antes había sonado por error la alerta sísmica en la ciudad, pero esta vez no se escuchó en algunas zonas.



"Lo que sentí fue que se me movió la cama, pero no escuché nada, no sé si estaría ya dormida o no sonó, pero no, yo cuando ya estaba en la calle no se oía nada", relató otra habitante aún confundida por el impacto del sismo.



En la capital, al igual que en otras ciudades, se reportaron apagones en distintas zonas y fallas en las telecomunicaciones.



En un reporte preliminar, el director nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente señaló que en los hospitales públicos de la capital tampoco se reporta ninguna contingencia.



El sismo también se notó en la mayor parte de Guatemala, donde no se reportaron víctimas o daños.



La prensa local guatemalteca informó sin embargo que hay cortes de electricidad en algunos poblados del oeste, fronterizo con México, además de que muchas personas salieron de sus viviendas por miedo.



México se ubica entre cinco placas tectónicas, cuyos movimientos convierten al país en uno de los que registra mayor actividad sísmica en el mundo.



El sismo de septiembre de 1985 dejó más de 10.000 muertos, si bien organizaciones civiles estiman que fueron más de 20.000 las víctimas. Se resintió particularmente en el centro del país debido a que el epicentro fue a unos 400 km, en la costa del Pacífico.



Desde entonces se han endurecido las reglamentaciones en materia de construcción y planes de protección civil. 07/09/2017