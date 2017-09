El IMSS actualiza información sobre impactos del Sismo • La red de hospitales y clínicas del IMSS no sufrió daños estructurales y el servicio opera sin contratiempos. La atención es permanente.

• Algunas clínicas y hospitales de Chiapas, Oaxaca, Puebla y Tabasco sufrieron daños menores en acabados y plafones, y se toman las medidas correspondientes para su reparación, tal y como lo instruyó el Presidente Enrique Peña Nieto.

• Por recomendaciones de la SEP y gobiernos estatales, se suspendió hoy el servicio de guardería en 11 entidades.

• El Director General del IMSS, Mikel Arriola, viajó a Chiapas para supervisar los servicios y ordenó a los delegados de las entidades estar en contacto con Protección Civil, reparar los daños ocasionados y atender a la población afectada.

• Brigadas móviles de IMSS-PROSPERA se trasladan a Matías Romero, Oaxaca, para apoyar la atención médica y brindar servicio a derechohabientes y población abierta.

En seguimiento a lo que ha informado desde esta madrugada en entrevistas y por redes sociales el Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola, con motivo del sismo de 8.2 grados ocurrido anoche, el IMSS informa:



La red de hospitales y clínicas del Seguro Social no sufrió daños estructurales y opera sin contratiempos; la atención es permanente y no se ha interrumpido el servicio médico.



Algunas unidades médicas en Chiapas, Oaxaca, Puebla y Tabasco sufrieron daños menores en acabados y plafones, y se toman las medidas correspondientes para su reparación, tal y como lo instruyó el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.



Por recomendaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y gobiernos estatales, se suspendió hoy el servicio de guarderías del IMSS en 11 entidades: Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Estado de México, Guerrero, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Morelos y la Ciudad de México, a fin de que sean revisadas sus instalaciones.



El titular del Seguro Social viajó a Chiapas para supervisar personalmente los servicios de clínicas y hospitales que resultaron afectados y dar un mensaje de calma a la población. Además, envió a representantes a recorrer unidades médicas de Oaxaca, Tabasco y Puebla, y ordenó a los delegados de las entidades afectadas estar en permanente comunicación con Protección Civil, reparar los daños ocasionados y atender a la población que lo necesite.



En tanto, brigadas móviles de IMSS-PROSPERA se trasladan al Hospital Rural de Matías Romero, Oaxaca, para apoyar la atención médica y brindar servicio a derechohabientes y población abierta.



Las unidades médicas que sufrieron daños no estructurales, son:



Hospital General Regional No. 36, San Alejandro, Puebla: Daños en acabados y plafones. Ya fue revisado por Protección Civil Estatal, la cual dictaminó que no hubo daños estructurales y puede seguir funcionando.



Unidad de Medicina Familiar No. 6 de Juchitán, Oaxaca: Sufrió daños en área de urgencias, ventanas y poste de luz roto a la entrada de la clínica, los cuales están siendo reparados y continuará el servicio normalmente.



Hospital Rural en Ocozocoautla, Chiapas: Sufrió daños en sus acabados y opera normalmente.



Unidad de Medicina Familiar No. 25, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde no se presta el servicio de hospitalización, sino solo de consulta, se reportan grietas en muros, plafones caídos, fuga de agua, vidrios rotos y daños en escaleras, por lo que permanecerá cerrada hasta nuevo aviso y sus pacientes son reubicados a otras clínicas cercanas.



Hospital General de Zona No. 46, Villahermosa, Tabasco: Se reportan daños menores en acabados y opera con normalidad.



Subdelegación administrativa de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas: Reporta grietas, plafones caídos y daños en paredes, por lo que las labores fueron suspendidas y se reubicó al personal en otras áreas administrativas.



El IMSS y sus delegaciones continuarán informando.



08/09/2017