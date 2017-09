Anuncia Gobierno Municipal la campaña “Vivir es el Reto” para prevención del suicidio - El CAPPSI realizará actividades intensivas durante una semana

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora el 10 de septiembre, así como la Semana Nacional de Prevención del Suicidio, el Gobierno Municipal, a través del Centro de Atención y Prevención Psicológicas (CAPPSI) realizará la campaña “Vivir es el Reto” con acciones intensivas para sensibilizar a los chihuahuenses sobre la importancia de este tema.



La Directora del CAPPSI, Rosa María Hernández Muñoz, anunció que desde el 9 y hasta el 15 de septiembre se tendrán actividades que involucran a estudiantes de niveles Básico, Medio Superior y Superior, así como a personal docente y a la sociedad chihuahuense en general; además, dijo, de las actividades que se realizan de manera permanente en términos de prevención y atención a los factores de riesgo.



“Es importante hacer conciencia sobre lo que significa un suicidio para la sociedad y para las familias, es algo que lastima a todos, pero también es importante que las personas sepan que cualquiera puede ayudar a alguien en riesgo; el CAPPSI está saliendo a las escuelas y las colonias a detectar y brindar apoyo psicológico a quien así lo requiera”, enfatizó Hernández Muñoz.



La funcionaria municipal explicó que, como parte de las actividades y debido a que ya se está trabajando en 8 secundarias, se convocó a un concurso de cartel sobre la campaña “Vivir es el Reto”, donde la intención es elegir el mejor cartel de cada secundaria para que compitan entre ellos y obtener un solo ganador.



“Es importante recordar que se están tamizando a los estudiantes de 8 secundarias y de dos Facultades de la UACh, y las actividades de esta campaña se suman a las que, por indicaciones de la alcaldesa María Eugenia Campos se realizan de forma permanente en escuelas, centros comunitarios, colonias y el mismo CAPPSI, donde se dan consultas de 8:00 am a 8:00 pm de lunes a viernes” finalizó.



Cronograma de actividades de la Campaña Municipal “Vivir es el Reto”



09/Sep.- Taller “Orientación Consejería, herramienta para la prevención del suicidio” a catedráticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UACh.a las 9:00 am.

10/Sep.- Colocar listones de colores amarillo y negro a población en general. A las 8:00 am en la Deportiva y a las 10:00 horas en la calle Libertad.

11/Sep.- Tamizaje a 261 estudiantes de primer semestre del Cecyt 21 de Riberas de Sacramento.

11/Sep.- Inicio de talleres “Habilidades para la vida” a alrededor de 3 mil estudiantes de las secundarias Federales 1, 3, 5 –ambos turnos-, 11 y 12, así como las Técnicas 2 y 32, mismos que se efectuarán toda la semana.

12/Sep.- Cuatro conferencias “Vivir es el Reto” a 340 alumnos de la Facultad de Contaduría y Administración de la UACh a las 10:00, 12:00, 17:00 y 18:00 horas.

13/Sep.- Dos conferencias “Vivir es el Reto” en la Universidad Tecnológica Sur a las 10:00 am y 16:00 horas.

15/Sep.- Evaluación de carteles y deliberación de cartel ganador en el concurso intersecundarias. 08/09/2017