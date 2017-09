Llega Miguel LaTorre a dar respuesta a peticiones en Madera 65 y colonia UP

En el regreso a las colonias del distrito 16, el diputado Miguel LaTorre acudió a la colonia Madera 65, durante el programa de "Limpiando tu colonia", para responder a peticiones sobre pavimento y demás inquietudes que aquejan a la zona.



En su mensaje el legislador por el PAN, agradeció que la presidencia municipal siempre este al pendiente de las necesidades de la población.



"Nuevamente nos ponemos a las órdenes para dar respuesta a las peticiones", reitero LaTorre a los presentes.





Al lugar llego personal del Consejo de Urbanización (CUM) y de la dirección de seguridad pública con el objetivo de fortalecer el seguimiento de las petitorias.



Al término de la reunión el diputado se trasladó a la colonia UP, para también dar seguimiento a los trabajos ya pactados con los vecinos, donde les informo a los presentes sobre los trabajos que dieron inicio en Madera 65, que fue el arranque de obras complementarias de pavimentación y anuncio que dentro de un mes estará junto con la presidenta municipal Maru Campos resolviendo las peticiones de los vecinos en materia de pavimentación ahí mismo en la UP.



Es importante reconocer que se ha trabajado en conjunto para ofrecer las respuestas que la población requiere y que poco a poco se ha establecido un seguimiento optimo e idóneo que la gente siempre había pedido.

09/09/2017