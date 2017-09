Asiste la alcaldesa Maru Campos a inauguración del primer Centro de Bienestar Infantil en el municipio

El primer Centro de Bienestar Infantil “Semilla” que atenderá a 100 niños de 4 a 12 años y beneficiará a madres trabajadoras fue inaugurado este 8 de septiembre de 2017 por integrantes de la sociedad civil, el Gobierno Municipal y Gobierno del Estado.



Este espacio surge con el objetivo de ofrecer una opción de cuidado integral y de atención para hijos de padres trabajadores, que no tienen donde dejar a los menores al momento de acudir a laborar, por lo que aquí se les ofrece además de una formación académica actividades ideales para su edad, así como alimentación correcta.



Posterior al corte de listón inaugural, la alcaldesa, Maru Campos Galván, enfatizó que tanto el Gobierno Municipal como Estatal son humanistas y preocupados por las personas, su entorno y cuya premisa está en “evitar el dolor evitable”, por lo que este espacio pone a disposición de quienes más lo necesitan un modelo único en el país en el que participa la iniciativa privada y autoridades.



Asimismo, anunció que la administración municipal buscará para el próximo año contar con cuatro centros de este tipo en las zonas más marginadas de la ciudad, “Gracias a todos los voluntarios y a las asociaciones que hacen realidad estos espacios, los invito a seguir trabajando juntos de la mano y así lograr una mejor ciudad”.



Clara Torres, coordinadora de los centros de bienestar infantil, indicó que desde hace más de diez años surgió en Ciudad Juárez la inquietud por contar con este tipo de espacios ya que cada vez más las mujeres incursionan en la vida laboral y esto engrandece en el aspecto profesional. Sin embargo, la sociedad



poco a poco comenzó a dejar un vacío en las casas y esto repercutió en los más pequeños.



“Nos dimos cuenta que los niños a partir de los 4 años que ya no podían estar en guardería comenzaron a quedarse solos en casa, a veces yendo a la escuela, a veces no, a veces quedándose con malas compañías o incluso encerrados bajo llave, por ello nos dimos cuenta que había una carencia de políticas públicas y comenzamos a trabajar para hacer visibles a los niños de 4 a 12 años y apoyar a los papás para que tengan donde dejarlos”, precisó Clara Torres.



En el centro “Semilla” que se ubica en el Complejo Industrial Chihuahua se ofrecerá a los niños servicios de descanso, alimentación, higiene, traslados a centros escolares y actividades lúdicas, con la posibilidad de ampliar a mediano plazo el número de menores a atender a 250.



Actualmente, este modelo único en todo el país de los Centros de Bienestar Infantil atiende a más de tres mil niñas y niños, tan solo en la frontera.



Con este arranque en el municipio de Chihuahua se espera sumar próximamente también centros en las ciudades de Delicias y Parral, con un presupuesto 5 millones de pesos, que anunció el secretario de Desarrollo Social de Gobierno del Estado se amplía a 10 millones 300 mil pesos para el mantenimiento de los centros ya existentes y para distribuir 2 millones 700 mil pesos para que Juárez ofrezca mil espacios; 1 millón para que Chihuahua ofrezca 300 espacios; 700 mil pesos para que Parral atienda a 200 niños y 800 mil pesos para Delicias.





La ceremonia de arranque del primer Centro de Bienestar Infantil contó además con la presencia de autoridades municipales, representantes de la comisión de presupuesto del Congreso del Estado, del Sistema Nacional de Protección Integral Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), de la Organización USMC Strategic Alliance, entre otros. 08/09/2017