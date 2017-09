Suman esfuerzos la alcaldesa Maru Campos y la senadora Lilia Merodio para rehabilitar campo de tiro con arco

Después de 15 años sin modificación alguna al campo de tiro con arco de la ciudad ubicado sobre la avenida La Cantera y San Felipe, este sitio tendrá una rehabilitación para lo cual se invertirá 1 millón 543 mil 260 pesos, esto gracias al esfuerzo conjunto de la alcaldesa de Chihuahua, Maru Campos Galván y la senadora, Lilia Merodio Reza.



La rehabilitación beneficiará de manera directa a 70 alumnos de alto rendimiento que entrenan constantemente en este campo, el cual pasará de ser un sitio carente de infraestructura a contar con 7 caballetes para tiro, pasto natural y sistema de riego, cerca perimetral, iluminación y estacionamiento para 20 vehículos, obra cuya duración es estimada a los 4 meses.



La Presidenta Municipal, expresó ante padres y familiares de los jóvenes arqueros, que Chihuahua tiene un rezago importante en muchas materias y el deporte es una de ellas, por lo que en coordinación con Lilia Merodio se hizo la gestión para atraer recursos no sólo para este campo de tiro, sino también para un campo nuevo de softbol y una cancha deportiva, que juntos suman más de 10 millones de pesos para el municipio.



Agregó que la administración que encabeza continúa realizando esfuerzos importantes para orientar correctamente el recurso que se obtiene como parte de la recaudación de impuestos, que también van en pro del deporte, pues tan sólo este año se otorgó el 100% de becas académicas, deportivas y de transporte que fueron solicitadas.



“Lo que hemos logrado ahorrar se lo reentrenamos a los chihuahuenses de manera transparente, agradezco las gestiones de mi amiga la senadora Merodio, y a ustedes ciudadanos les pido que no nos separemos y que tengan por seguro que iremos trabajando juntos en lograr una gran ciudad”, dijo Maru Campos.



Al tomar la palabra la senadora Merodio Reza destacó que aunque pocas veces los senadores gestionan recursos. Sin embargo ella hizo un gran esfuerzo para apoyar al deporte y que mejor manera de hacerlo ofreciendo espacios idóneos para poder practicarlo.



“Este trabajo en equipo nos permite traer beneficios a favor de las familias chihuahuenses”, dijo la legisladora, a su vez recordó que desde hace años ha trabajado desde otras trincheras de la mano con la Alcaldesa de Chihuahua y ahora en el Senado no es la excepción.



Esta atracción de recursos se logra derivado de una constante comunicación con las diferentes áreas del Gobierno Municipal, entre las que destaca el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte así como Obras Públicas.



A nombre de los beneficiarios, el presidente del Comité Municipal de Tiro con Arco, Carlos Federico Campos Fuente, resaltó que después de 15 o 16 años que se inauguró este sitio la arquería se ha vuelto visible, pues anteriormente tiraban en lugares apartados como ranchos, pero gracias a este espacio muchos niños y jóvenes practican este deporte.



“Quiero agradecer mucho que volteen a ver a la arquería, deporte de muchas medallas. Ojalá estos jóvenes ahora presentes, nos den en las próximas olimpiadas eco en agradecimiento a las autoridades por esta obra”, precisó.



En el arranque de los trabajos contó también con la presencia de: el director de Obras Públicas, Carlos Cabello Gil, así como el director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Orlando Villalobos Seáñez. 09/09/2017