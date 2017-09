Instala ICM centro de acopio en Mediateca Municipal se invita a la ciudadanía a llevar sus donativos para afectados del terremoto de Oaxaca y Chiapas

En apoyo a los afectados por el terremoto en los estados de Oaxaca y Chiapas, el Instituto de Cultura del municipio, a través de la Coordinación de Mediateca municipal, instaló un centro de acopio, donde se han estado recibiendo medicamentos, alimentos enlatados, agua embotellada, productos de limpieza, papel y pañales, así como material de curación, desde este viernes pasado.



El objetivo de este centro de acopio, es invitar a la ciudadanía en general a participar con sus donativos en especie, los cuales pueden ser entregados en las instalaciones de Mediateca Municipal, ubicadas en Av. Teófilo Borunda e Independencia, junto al parque El Palomar, en horario de lunes a viernes, de 8:30 a 20:00 horas, sábados de 9:00 a 20:00 horas y domingos de 9:00 a 19:00 horas. De igual forma, las personas que no puedan llevar su donativo de forma personal, pueden solicitar el apoyo de voluntarios que se han ofrecido para ir hasta su domicilio a recoger el donativo.



Los artículos que se están recibiendo son: agua embotellada, material de curación como algodón, alcohol, cubre bocas y guantes, artículos de higiene personal como papel sanitario, pañales para adulto y toallas femeninas, alimentos no perecederos como sal, café, azúcar, sardinas enlatadas, atún enlatado, frijoles enlatados, galletas, aceite, verduras enlatadas, alimento para perros y gatos, limpiador de pisos y detergente. No se recibirá ropa, zapatos, ni dinero.



Se espera que de esta suma de voluntades pueda enviarse un apoyo significativo desde la ciudad de Chihuahua, lo antes posible, ya que son varias las comunidades que se encuentran incomunicadas, con escasez de bienes y servicios básicos. 10/09/2017