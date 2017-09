Alerta Gobierno Municipal sobre posible fraude a través de redes sociales

La Tesorería Municipal detectó en días pasados publicaciones en redes sociales las cuales son empleadas para timar a la gente, pues ofrecen descuentos en pagos de impuestos.



Aída Amanda Córdova Chávez, Tesorera Municipal, explicó que el Municipio no ofrece actualmente tales ofertas y que sí los contribuyentes desean descuentos, es necesario que se acerquen a las instalaciones de la dependencia ubicados en las calles 6ta y Mina en la colonia Centro.



Así mismo explicó que se detectó una página denominada “Pagos Chihuahua” la cual ofrece descuento en pagos por distintos conceptos, entre ellos pagos de predial, los cuales no son verídicos, pues Tesorería no los reconoce.



“Pagos Chihuahua” no cuenta con teléfono, ni dato alguno, simplemente solicita que se contacten con ellos por medio de Facebook, por lo que es necesaria la alerta ya que municipio no ofrece tales rebajas.



“Nosotros tenemos despachos de cobranza con los que hemos realizado contratos oficiales y nos están ayudando a visitarlos para ayudarlos de manera profesional, pero de ninguna manera nos prestamos a este tipo de ofertas informales con empresas que no se publican, y que de manera anónima están ofreciendo descuentos; recuerden que únicamente la Tesorería Municipal tiene la facultad para ofrecer descuentos,” advirtió Córdova Chávez.



Por último la tesorera Amanda Córdova recalcó que los contribuyentes se verán más beneficiados al acudir a las instalaciones de la dependencia para revisar sus cuentas, que al prestar atención a ofrecimientos como el antes referido.



Se informa que la Tesorería Municipal cuenta con varios números de teléfono como lo son el conmutador 072, extensiones 7124, 7115, 7102, 7159, y 7152, a los cuales se puede comunicar cualquier ciudadano en caso de tener dudas sobre sus cuentas. 11/09/2017