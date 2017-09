Solicita Gobernador Corral ante PGR extradición de César Duarte -- Acompañó la solicitud con las pruebas que permitieron a jueces de Chihuahua, girar diez órdenes de aprehensión en contra del exgobernador

-- Sin precedentes en el país que un sólo exfuncionario público tenga en su contra ese número de órdenes de captura por hechos de corrupción política

-- Encabezó Javier Corral diligencia en la Ciudad de México que tuvo resguardo especial de las evidencias contenidas en 70 tomos y 50 discos

El Gobierno del Estado de Chihuahua entregó ante la Procuraduría General de la República, en la Ciudad de México, la solicitud formal de detención con fines de extradición del exgobernador César Horacio Duarte Jáquez, acompañada de los expedientes que permitieron que jueces penales del fuero común dictaran diez órdenes de aprehensión en su contra.



El gobernador Javier Corral Jurado señaló, en rueda de prensa, que no hay precedentes, ni en el estado, ni en el país, de una investigación por hechos de corrupción política en la cual se hayan logrado obtener 10 órdenes de captura en contra de un solo exfuncionario público.



Esas órdenes son distintas a las que ya giró la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en contra del exgobernador Duarte.



El propio mandatario chihuahuense encabezó, antes del encuentro con los medios, el equipo que se presentó ante la PGR, en medio de un operativo especial de resguardo de toda la evidencia con la colaboración del Gobierno de la Ciudad de México.



Con la solicitud de extradición fueron entregadas varias cajas con 70 tomos y 50 discos compactos que contienen todas y cada una las carpetas de investigación, con las pruebas en las que se basaron los distintos jueces penales de control en el Estado de Chihuahua para dictar dichas órdenes.





Javier Corral Jurado explicó que las órdenes de aprehensión se giraron por diversos delitos de peculado agravado y en materia electoral, en expedientes que directamente responsabilizan a César Duarte en la planeación, organización, e instrucción del desvío y disposición indebida de más de mil millones de pesos.



Agregó que los delitos de peculado agravado y delito electoral, tienen una penalidad que oscila entre los cuatro y 12 años de prisión cada uno, y las cuales son acumulables.



“Se trata de una primera entrega para detonar el proceso de extradición, pues las investigaciones continúan. Hemos convenido con el Ministerio Público Federal que, durante el proceso de extradición, y toda vez que ocurra dentro del plazo permitido, sumaremos nuevas causas penales por otros delitos”, enfatizó el gobernador.



Informó que los expedientes son el resultado de un arduo y decidido trabajo de detección, investigación y persecución de diversas conductas delictivas cometidas por un amplio entramado de funcionarios públicos del sexenio anterior, encabezados por Duarte Jáquez.



Agregó que los delitos se cometieron bajo previo concierto “y a manera de delincuencia organizada donde se apoderaron, distrajeron y dispusieron para su beneficio personal, de cuantiosos recursos económicos del erario público de Chihuahua”.



“Todo un modelo de asociación delictuosa, en muchos casos con particulares que crearon empresas emergentes o definitivamente fantasmas, y con funcionarios federales”, señaló el mandatario estatal.





Destacó que en otro hecho sin precedentes, en un tiempo récord de menos de un año de investigación, se está cumpliendo con el compromiso que realizó, primero como candidato y luego como gobernador de Chihuahua, de llevar ante la justicia a los responsables del saqueo y el latrocinio de los recursos públicos del Estado.



El gobernador informó que durante la mañana pudo reunirse en la PGR con el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, Alberto Elías Beltrán, así como con José Manuel Merino Madrid, director general de extradiciones, para formalizar la solicitud de detención de César Duarte en los Estados Unidos.



En la PGR, al gobernador lo acompañaron el titular de la Consejería Jurídica, Maclovio Murillo; la secretaria de la Función Pública, Stefany Olmos Loya y Jesús Chávez Sáenz, en representación del fiscal general, César Augusto Peniche Espejel. En la rueda de prensa se sumaron el coordinador ejecutivo de Gabinete, Gustavo Madero y la secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, Alejandra de la Vega.



Javier Corral detalló, que se cumplió el trámite conforme lo señala el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley de Extradición, que confiere a la PGR y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, la competencia exclusiva del proceso de extradición.



Recordó que a la fecha, se han detenido a 12 de los principales colaboradores del ex gobernador Cesar Duarte, que hoy se encuentran con proceso penal y bajo la medida de prisión preventiva; además, de que están en curso varias investigaciones sobre otros cómplices.



“Tenemos noticia de que César Duarte se encuentra en calidad de fugitivo en la ciudad de El Paso, Texas, en los Estados Unidos de América, por lo que el día de hoy la Fiscalía General del Estado requirió formalmente a la Procuraduría General de la República, para que, de inmediato, inicie el correspondiente proceso de extradición, a efecto de que a la mayor brevedad posible se pueda llevar al imputado ante la justicia de Chihuahua”, indicó Javier Corral ante los medios de la capital del país.





“El pueblo de Chihuahua –añadió– exige la captura con fines de extradición, de quien ya es prófugo de la justicia, Cesar Horacio Duarte Jáquez, quien no solamente incumplió su palabra empeñada de quedarse en su domicilio en Parral, Chihuahua para hacerle frente a la justicia, sino ahora se esconde en Estados Unidos de la autoridad que lo requiere para juzgarlo”.



El titular del Ejecutivo Estatal expresó su confianza, de que tanto el Presidente de la República como el Procurador General de la República, honren en los hechos su palabra en el combate a la corrupción e impunidad y lleven a cabo, sin dilaciones injustificadas, las labores de gestión ante el gobierno norteamericano, para presentar y traer al exgobernador ante los tribunales de Chihuahua.



“Debo advertir –agregó el gobernador de Chihuahua– que distintas voces han expresado dudas sobre la actuación de la PGR en torno de este Duarte, y un trato diferenciado en relación con otros exgobernadores perseguidos por la justicia, toda vez que en las investigaciones propias del fuero federal no ha habido contundencia ni resultados tangibles; asoman la idea en el sentido de que este sujeto cuenta con protección del Gobierno Federal y de su partido, debido a que aparentemente, de lo hurtado, repartió grandes cantidades de dinero para comprar impunidad”.



Corral Jurado también advirtió, que su administración pondrá su mayor empeño en colocar un antecedente fundamental, para que de aquí en adelante la piense varias veces aquel que pretenda hacerse indebidamente de los recursos del Pueblo de Chihuahua.



“Urge en México terminar con esa ola interminable de latrocinios sobre los recursos públicos, para dignificar la política mexicana y lograr el avance y prosperidad de la nación”, agregó. 13/09/2017