Gobernará Código de Ética la conducta de todo Funcionario Público Inicia capacitación de 16 mil servidores públicos para fomentar nueva cultura de servicio

Cambiar la fotografía del gobernador por el Código es cambiar el paradigma de pensar en sí mismo

El Centro de Capacitación y Desarrollo de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda del Estado inició las conferencias de capacitación sobre los 15 principios y valores éticos el Código de Ética, instituido por la actual administración estatal con el propósito de fomentar una nueva cultura de servicio entre los servidores públicos.



La directriz de colocar un Código de Ética en todas las dependencias del Gobierno del Estado, en vez de la fotografía del gobernador, "habla de una motivación al servidor público para que cambie el paradigma de pensar en sí mismo, por el de pensar en los demás", expresó el conferencista Heriberto Fernández Martínez a 250 empleados del Estado al iniciar el curso en el auditorio del Cecade.



“El objetivo de estas conferencias es hacer del conocimiento de todo funcionario público los principios que rigen a la actual administración, tan es así que, en el lugar donde iba la fotografía del gobernador ha sido colocado el Código de Ética que gobierna la conducta de todos funcionario público”, comentó.



La Ética tiene diversos conceptos, algunos de ellos equivocados por falta de información, pero debe ser un valor que obliga a ejercitar moral y conciencia internamente para realizar un trabajo en equipo conforme a ciertas reglas, refirió Fernández Martínez.



En ese sentido se puede hablar de una ética personal, compartida y social: “En cuanto hago lo que me gusta hacer, sí, y sólo si es legal. A mí se me hace extraordinario plantear un Código de Ética y publicarlo”, destacó.



El objetivo del servicio público, conforme a las premisas del Código, es usar el poder para poder servir a las personas, origen y destinatarias del mismo.



Según el ponente, el bien común debe ser, no el beneficio propio; es subordinar los intereses particulares a los intereses comunes. La sujeción a la ley, con privilegio de la justicia, debe dar a cada uno lo que por derecho y por razón le corresponde.



Debe ser la transparencia y permanente rendición de cuentas, no solo sobre el gasto de los recursos económicos, sino también en el ejercicio de las facultades y funciones asignadas por la ley.



"Solidaridad e inclusión no se refieren a darle a todos por igual, sino en base a la equidad darle a cada quien lo que está necesitando", agregó.



Honradez y probidad hablan de que el Código por sí mismo no va a cambiar a nadie, sino que se busca abrir la conciencia del funcionario público.



La participación ciudadana en la definición de las políticas públicas, la imparcialidad, rectitud, responsabilidad, austeridad, cercanía en el entorno con el ciudadano, forman parte de las cláusulas que establece este Código, señaló el conferencista.



Heriberto Fernández Martínez es Licenciado en Relaciones Comerciales por el Instituto Tecnológico de Chihuahua y tiene en su currículum: Diplomado en Desarrollo Organizacional y Liderazgo por el ITESM; catedrático universitario en Formación de Empresas y Dirección de Ventas; fundador de programas como Hombre con Propósito y tiene más de 20 años de experiencia en platicas cursos y talleres para empresas en México, Colombia, Guatemala y Ecuador, entre otros países.

13/09/2017