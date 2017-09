Reitera IMSS la importancia de tener precaución con el manejo de la pirotecnia No sólo causan quemaduras, sino también desprendimiento parcial de partes del cuerpo e incluso amputaciones

El doctor Héctor Payán Valdez, médico adscrito el área de Urgencias del Hospital General Regional (HGR) No. 1 Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua, exhorta a los padres de familia a que con motivo de las fiestas patrias, adviertan a sus hijos sobre el riesgo de usar cohetes y juegos pirotécnicos, con el fin de prevenir accidentes que en la mayoría de los casos requieren del servicio de las áreas de urgencias de los hospitales.



Indicó que los juegos artificiales no solo pueden provocar lesiones por quemadura, sino también desprendimiento parcial de partes del cuerpo e incluso amputaciones cuando se trata de explosivos. Si esto sucede a menores de edad, la situación puede ser aún más grave debido al tamaño de sus extremidades.



El especialista del IMSS señaló que el estruendo e impacto de los explosivos puede causar daños en la audición y quemaduras en cara y ojos, por lo que recomienda extremar cuidado con esos productos, pues pueden resultar más dañinos que divertidos.



Recalcó que “no es necesario correr el riesgo y marcar las fiestas con una tragedia”, e insistió a los padres de familia evitar el uso de juegos pirotécnicos, mantener vigilancia estrecha sobre los menores y jamás dejarlos solos, ya que por su misma inmadurez, no conocen los alcances o consecuencias de manejar el fuego o explosivos. 13/09/2017