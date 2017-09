El exgobernador Duarte no estuvo solo en estas irregularidades: Miguel LaTorre

Miguel LaTorre diputado por el PAN, dio a conocer que los alcances que tuvo el exgobernador Cesar Duarte no estuvieron ajenos al gobierno federal, donde además se le vinculaba con varios gobernadores de la república. Estas figuras, tanto estatales como federales deberán salir y dar la cara y tampoco se deben salvar, porque hubo padrinos políticos que lo avalaron.



Indicó que la dinámica que se tiene en la actualidad, ya no da cabida para todos estos personajes que incurrieron en actos de corrupción, porque debe haber sanciones para todos ellos.



“Antes era un mito que se requería de la autorización del gobierno federal para poder detener gobernadores, pero ahora en la actualidad, existen varios que ya se encuentran en la cárcel”.



LaTorre dio a conocer que el Presidente de la República tiene mucho rechazo por parte de la población, y si ellos como gobierno federal ponen justicia, podrán tener una percepción distinta de la gente. Mencionó, que ya no se pueden hacer de la vista gorda, debido a que también parte de la mala imagen del PRI, es precisamente por solapar este tipo de casos. 13/09/2017