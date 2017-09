Juicio contra Duarte es preciso y avanza en firme, asegura Valenciano

Respecto del anuncio nacional que hiciera el día de ayer el mandatario estatal en torno a las denuncias que pesan sobre el exgobernador César Duarte Jáquez, y que el propio Javier Corral se apersonara en la ciudad de México para hacer la entrega de incontables documentos que demuestran la creación, operación y control de una red de corrupción desde el seno de la administración de César Duarte, varias voces representativas del estado emitieron su punto de vista al respecto.



En este tenor el diputado por Delicias, Jesús Valenciano García, refirió que la tarea del Ejecutivo se instaló desde hace tiempo y lo arrojado por las investigaciones involucran a incontables exfuncionarios.



Recordó además que desde la toma de protesta del actual gobernador se giró la instrucción precisa para detectar nichos de corrupción del anterior gobierno, y asumió que la opinión pública desea celeridad para este proceso: “tal vez deseamos como sociedad que esto ocurra ya; pero comprensible es también que un proceso de este tamaño requiere de precisión, inteligencia y argumentos, y el proceso es firme, que avanza en terreno seguro y que tendrá un mejor destino”.



El presidente de la Comisión de Hacienda en el Congreso dijo comprender el humor social, el cual exige se acelere el esclarecimiento de todos los asuntos y exfuncionarios involucrados: “todos queremos que paguen los corruptos, queremos ver a Duarte en la cárcel, pero también debemos comprender que no hay retraso en el proceso de las demandas, sino que la obtención de pruebas y testimonios ha sido muy precisa y la acumulación de datos así lo demuestran; el proceso contra Duarte y cómplices avanza con mucha firmeza”.



El congresista agregó que por parte del Congreso del Estado se han venido integrando diversas acciones legislativas encaminadas al castigo por actos de corrupción; y sentenció que, “los diputados somos responsables también de prever que no alcancen a crearse esos nichos de corrupción, por ello han sido varias iniciativas ya aprobadas, y otras que están en camino, como la

nueva Ley de Obra Pública, como el Sistema Estatal Anticorrupción, serán leyes e instituciones creadas, donde la participación ciudadana tendrá cabida, que vendrán a reducir y erradicar la corrupción en nuestro estado”.



Jesús Valenciano enfatizó que estas leyes aprobadas son “candados para que no ocurra, y con castigos severos para quienes se involucren en actos de corrupción, tanto funcionarios como aquellas empresas o particulares que se presten para ello”.



Jesús Valenciano concluyó diciendo que la corrupción aparece en encuestas y mediciones como el principal problema no sólo en el estado de Chihuahua sino que es un tema del orden nacional; “concretamente para nuestro estado pesan más de 10 denuncias en la espalda de Duarte, del fuero común y federal; yo confío plenamente en que la acción del gobierno de Javier Corral será para extender la coordinación de mandos y atribuciones con el gobierno federal para la extradición de César Duarte”. 13/09/2017