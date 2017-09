Exhorta Víctor Uribe al alcalde de ciudad Juárez para dar solución a casas abandonadas Exhorta Víctor Uribe al alcalde de ciudad Juárez para dar solución a casas abandonadas



El diputado del partido Acción Nacional Víctor Uribe anuncio que la problemática de las viviendas abandonadas ha tenido trascendencia desde años anteriores de forma muy severa, por el temor que representa y no solo por la mala imagen que proyectan las fincas en deterioro, la falta de limpieza y mantenimiento, sino porque al estar en estas condiciones se convierten en espacios que puedan ser utilizados, como ya es sabido, para actividades vandálicas y delictivas.



Dio a conocer que en base al informe de las viviendas abandonadas que arroja el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y de la Comisión de vivienda, suelo e infraestructura de Chihuahua (COESVI) en la actualidad se calcula que en el municipio de Ciudad Juárez hay alrededor de cinco mil casas abandonadas y más de la mitad se encuentran vandalizadas.



Por tal razón, el legislador exhorta al Presidente municipal Armando Cabada para que ejercite las facultades que le competen para darle solución el problema de inseguridad, aseo urbano y de contaminación que atraen estas casas abandonadas.



Uribe durante el pleno añadió, que en base al código municipal del Estado de Chihuahua detalla, que los propietarios de predios baldíos o no edificados, de viviendas, construcciones o edificaciones abandonadas, que se ubiquen en las zonas urbanas o suburbanas de los municipios, y reflejen mal aspecto y falta de conservación en relación con los inmuebles que0 colinden, están obligados a realizar la limpieza de los mismos para evitar la proliferación de focos de infección y prevenir que se conviertan en espacios de inseguridad para las personas y contribuir a la buena imagen del Municipio.



Es objeto de este derecho por limpieza de predios baldíos o no edificados, y de viviendas, construcciones o edificaciones abandonadas, los servicios de limpieza de los mismos, cuando menos en el exterior, por lo que el Municipio requerirá a los propietarios, a través de la notificación respectiva, el cumplimiento de la obligación. En caso de incumplimiento por parte del propietario del predio o inmueble, el servicio de limpieza será prestado por el Municipio con cargo al propietario del mismo, de conformidad a lo establecido en la ley de ingresos municipal, menciono el diputado del PAN. 14/09/2017