Se debe aprobar la restructuración para mejorar las condiciones de los chihuahuenses: Jesús Villarreal

El presidente de la Comisión de la Junta de Coordinación Política, Jesús Villarreal junto con legisladores de todas las fuerzas políticas sostuvieron una reunión con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial CEE y el Secretario de Hacienda Arturo Fuentes Vélez. La reunión fue convocada a petición de integrantes de varias cámaras empresariales de todo el estado, al considerar necesaria la reestructuración de los créditos contratados en administraciones anteriores.



En su intervención el diputado Jesús Villarreal, pidió el apoyo de las demás fracciones parlamentarias para la aprobación de la reestructura ya que, “Hay muchas cosas que no se han hecho como tapar los baches, los municipios no están trabajando con el presupuesto adecuado y es algo que nos están pidiendo los ciudadanos, debemos respaldar el voto que nos dio la sociedad, analicemos el voto, porque hay razones positivas dentro de la propuesta que hace el Secretario de Hacienda, si se tienen que hacer cambios que se hagan, pero no podemos defraudar a la sociedad”, puntualizó.



Así mismo, el coordinador panista manifestó que se han escuchado las inquietudes y propuestas de los legisladores que las han planteado tanto al interior de la Comisión de presupuesto presidida por el diputado Jesús Valenciano, como al secretario Arturo Fuentes Vélez.



Por último, Villareal señaló que no tiene duda de que la reestructuración de los créditos se traducirá en recursos que el gobierno se ahorrará y serán destinados a satisfacer necesidades de los chihuahuenses. 14/09/2017