La oposición venezolana eligió a Chile, México y Paraguay como sus garantes del posible diálogo con el chavismo

La alianza opositora venezolana Mesa de la Unidad Democrática (MUD) informó el sábado que, como garantes del eventual diálogo con el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, escogió a Chile, México y Paraguay para que sean los países que le acompañen el proceso.



Entre las negociaciones que, según la oposición se encuentran en fase exploratoria y que no significan aún un diálogo político, se acordó que seis países acompañarían el proceso del nuevo y eventual diálogo.



El diputado venezolano y negociador opositor Luis Florido indicó que la MUD ya escogió a Chile, México y Paraguay como sus acompañantes.



"México, quien ha liderado ante la OEA una lucha y que es líder la región, y Chile que es un país importantísimo del sur y que tiene una influencia en toda América del Sur y también del Norte", señaló el parlamentario venezolano en rueda de prensa.



Por su parte, indicó, el Gobierno seleccionó a Bolivia y a Nicaragua, pero no ha informado sobre su tercera decisión.



"Hay dos países que faltan por definir. Ya nosotros definimos cuál es nuestro tercer país que en este caso sería Paraguay. Ustedes han visto las posiciones de Paraguay con respecto a la lucha por el cambio político y la democracia en Venezuela", adelantó.



Florido destacó que el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, -uno de los impulsores de este nuevo proceso-, "ha sido un anfitrión que ha tenido un equilibrio muy importante".



"Pero también de la organización de Naciones Unidas, nada más y nada menos, el organismo más importante multilateral", agregó.



Representantes del Gobierno de Venezuela y la oposición se reunieron esta semana en Santo Domingo como inicio de un eventual nuevo proceso de diálogo, cuyas reuniones seguirán el 27 de septiembre.



Florido aclaró el sábado que no ha iniciado un diálogo con el Gobierno y que no habrá uno hasta tener las garantías para ello, y calificó la reuniones en la capital dominicana como "encuentros exploratorios".



"Nosotros hemos aprendido la lección con el Gobierno", resaltó al tiempo que recriminó que el Gobierno haga "propaganda" política a su favor con estas situaciones.



Por su parte, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró este viernes que los dos bandos están próximos a lograr un acuerdo de convivencia.



Con información de EFE 16/09/2017