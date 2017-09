La lista de ganadores de los premios Emmy 2017 The Handmaid's Tale se llevó el premio a la mejor serie dramática en la 69° edición de la entrega de galardones a lo mejor de la televisión norteamericana

La 69° entrega de los premios Emmy, que destaca lo mejor de las producciones televisivas, se llevó a cabo en el Teatro Microsoft de Los Ángeles, Estados Unidos, con la conducción del actor y comediante Stephen Colbert (53).



La ceremonia tuvo como destacados ganadores a The Handmaid's Tale, como la mejor serie de drama, y a Big Little Lies, con cinco premios. Veep fue la serie de comedia más destacada.





A continuación, la lista de ganadores de los premios Emmy 2017.



Mejor drama.-

Better Call Saul

The Crown

-The Handmaid's Tale.-

House of Cards

Stranger Things

This Is Us

Westworld





Mejor comedia.-

Atlanta

Black-Ish

Master of None

Modern Family

Silicon Valley

Unbreakable Kimmy Schmidt

-Veep.-





Mejor actor principal de miniserie.-

Ewan McGregor, por Fargo

Geoffrey Rush, por Genius

Benedict Cumberbatch, por Sherlock: The Lying Detective

-Riz Ahmed, por The night of.-

John Turturro, por The night of

Robert De Niro, por The wizard of lies





Mejor actriz principal de miniserie.-

Felicity Huffman, por American Crime

-Nicole Kidman,por Big little lies.-

Reese Witherspoon, por Big little lies

Carrie Coon, por Fargo

Jessica Lange, por Feud: Bette and Joan

Susan Sarandon, por Feud: Bette and Joan





Actor principal en comedia.-

-Donald Glover, por Atlanta.-

Zach Galifianakis, por Baskets

Anthony Anderson, por Black-ish

Aziz Ansari, por Master of None

William H. Macy, por Shameless

Jeffrey Tambor, por Transparent



Actor principal de serie dramática.-

Bob Odenkirk, por Better Call Saul

Kevin Spacey, por House of Cards

Liev Schreiber, por Ray Donovan

Matthew Rhys, por The Americans

-Sterling K. Brown, por This is Us.-

Milo Ventimiglia, por This is Us

Anthony Hopkins, por Westworld





-Actriz principal de comedia.-

Pamela Adlon, por Better things

Tracee Ellis Ross, por Black-ish

Jane Fonda, por Grace and Frankie

Lily Tomlin, por Grace and Frankie

Allison Janney, por Mom

Ellie Kemper, por Unbreakable Kimmy Schmidt

-Julia Louis-Dreyfus, por Veep.-





-Actriz principal de serie dramática.-

Robin Wright, por House of Cards

Viola Davis, por How to get away with murder

Keri Russell, The Americans

Claire Foy, por The Crown

-Elisabeth Moss, por The Handmaid´s tale.-

Evan Rachel Wood, por Westworld



-Mejor actor secundario de comedia.-

Louie Anderson, por Baskets

Ty Burrell, por Modern Family

-Alec Baldwin, por Saturday Night Live.-

Tituss Burgess, por Unbreakable Kimmy Schmidt

Tony Hale, por Veep

Matt Walsh, por Veep





-Mejor actor secundario de drama.-

Jonathan Banks, por Better Call Saul

-John Lithgow, por The Crown.-

Mandy Patinkin, por Homeland

Michael Kelly, por House Of Cards

David Harbour, por Stranger Things

Ron Cephas Jones, por This Is Us

Jeffrey Wright, por Westworld



-Mejor actor secundario de miniserie.-

-Alexander Skarsgård, por Big Little Lies.-

David Thewlis, por Fargo

Alfred Molina, por Fued: Bette And Joan

Stanley Tucci, por Feud: Bette And Joan

Bill Camp, por The night of

Michael Kenneth Williams, por The night of







-Mejor actriz secundaria de comedia.-

Vanessa Bayer, por Saturday Night Live

Leslie Jones, por Saturday Night Live

-Kate McKinnon, por Saturday Night Live.-

Kathryn Hahn, por Transparent

Judith Light, por Transparent

Anna Chlumsky, por Veep





-Mejor actriz secundaria de drama.-

-Ann Dowd, por The Handmaid's Tale.-

Samira Wiley, por The Handmaid's Tale

Uzo Aduba, por Orange Is The New Black

Millie Bobby Brown, por Stranger Things

Chrissy Metz, por This Is Us

Thandie Newton, por Westworld



-Mejor actriz secundaria de miniserie.-

Regina King, por American Crime

-Laura Dern, por Big Little Lies.-

Shailene Woodley, por Big Little Lies

Judy Davis, por Feud: Bette And Joan

Jackie Hoffman,por Feud: Bette And Joan

Michelle Pfeiffer, por Feud: Bette And Joan



-Mejor Mini Serie.-

-Big Little Lies.-

Fargo

Feud

Genius

The Night Of





-Mejor reality.-

The Amazing Race

American Ninja Warrior

Project Runway

RuPaul's Drag Race

Top Chef

-The Voice.-







-Programas de variedades y talk show.-

Full Frontal With Samantha Bee

Jimmy Kimmel Live

-Last Week Tonight With John Oliver.-

Late Late Show With James Corden

Real Time With Bill Maher



-Film de televisión.-

-Black Mirror: San Junipero.-

Dolly Parton's Christmas Of Many Colors: Circle Of Love

The Immortal Life Of Henrietta Lacks

Sherlock: The Lying Detective (Masterpiece)

The Wizard Of Lies





-Mejor director de comedia.-

-Donald Glover, por Atlanta.-

Jamie Babbit, por Silicon Valley

Morgan Sackett, por Veep

David Mandel, por Veep

Dale Stern, por Veep





-Mejor director de drama.-

Vince Gilligan, por Better Call Saul

Stephen Daldry, por The Crown

-Reed Morano, por The Handmaid's Tale.-

Kate Dennis, por The Handmaid's Tale

Lesli Linka Glatter, por Homeland

The Duffer Brothers, por Stranger Things

Jonathan Nolan, por Westworld







-Mejor director de programa de variedades.-

Derek Waters & Jeremy Konner, por Drunk History

Andy Fisher, por Jimmy Kimmel Live

Paul Pennolino, por Last Week Tonight with John Oliver

Jim Hoskinson, por The Late Show with Stephen Colbert

-Don Roy King, por Saturday Night Live.-





-Mejor director de una miniserie, película o especial.-

-Jean Marc Vallée – 'Big Little Lies'.-

Noah Hawley – 'Fargo'

Ryan Murphy – 'Feud'

Ron Howard – 'Genius'

James Marsh – 'The Night Of'

Steven Zaillian – 'The Night Of'



-Mejor guión de comedia.-

Donald Glover, por Atlanta

Stephen Glover, por Atlanta

-Aziz Ansari y Lena Waithe, por Master of None.-

Alec Berg, por Silicon Valley

Billy Kimball, por Veep

David Mandel, por Veep



-Mejor guión de drama.-

Joe Weisberg y Joel Fields, por The Americans

Gordon Smith, por Better Call Saul

Peter Morgan, por The Crown

-Bruce Miller, por The Handmaid's Tale.-

The Duffer Brothers, por Stranger Things

Lisa Joy y Jonathan Nolan, por Westworld





-Mejor guión de miniseries, film o drama.-

David E. Kelley, por Big Little Lies

-Charlie Brooker, por Black Mirror: San Junipero.-

Noah Hawley, por Fargo

Ryan Murphy, por Feud: Bette and Joan

Jaffe Cohen, Michael, Michael Zam y Ryan Murphy, por Feud: Bette and Joan

Richard Price y Steven Zaillian, por The Night Of 17/09/2017