He centrado mi función de Diputada en “ser una voz de soluciones” Adriana Fuentes Destaca su labor de gestión ante los gobiernos estatal y federal

“Gracias al respaldo ciudadano, hemos beneficiado a 300 mil personas, un logro jamás hecho por un Diputado local, una cifra importante pero no limitante ya que seguiré y voy por mas”; lo anterior fue dado a conocer por Adriana Fuentes Téllez, Diputada local durante su Primer Informe de Labores, al que se congregaron distintas instituciones de los tres órdenes de gobierno, quienes a su vez reconocieron el trabajo realizado en el Congreso del Estado.



“Mi principal misión en esta Diputación ha sido y será apoyar, atender, gestionar las necesidades de mi Distrito”, aseguró Adriana Fuentes, con la cual sustentó una actividad intensa en el Poder Legislativo, que también ha logrado beneficios para toda la entidad, pues así lo demuestran las diversas gestiones ante autoridades estatales y del gobierno federal.



“Ante la SCHP hay decreto de chatarrización para adquirir camiones nuevos al empatar recursos federales con estatales; solicitamos ante Secretaría de Energía apoyo constante y permanente al Fideicomiso de Puentes Fronterizos para que nuestra Ciudad Juárez desarrolle su máximo potencial logrando que todo lo recaudado se traduzca en inversión pública para esta bella frontera”, agregó la legisladora priista.



Reconocida como una de las acciones más fuertes que ha efectuado, Fuentes Téllez resaltó la gestión hecha en la Ciudad de México, con el apoyo de la Cámara de Diputados, una inversión superior a los 15 millones de pesos para la construcción de el Gimnasio de Usos Múltiples “El Mezquital”.



Y, enfocando su visión de empresaria en la aplicación de estrategias para ensanchar al sector, informó la creación del Instituto Chihuahuense del Emprendedor, cuya función esencial servirá de apoyo para los empresarios y emprendedores que desean encontrar las herramientas necesarias para volver realidad sus ideas o hacer crecer las existentes.



Asimismo, habló de Chihuahua X México, el cual ha sido un programa que busca enlazar al empresariado local con el ramo turístico a nivel nacional, llevando los productos chihuahuenses a más y mejores mercados, dando así un empuje a lo bien hecho en la entidad.



Destacó, que en su Oficina de Enlace se han atendido a personas en busca de alguna asesoría, apoyos o gestiones así como soluciones a sus problemas de índole jurídico. De esta manera, se otorgaron becas a estudiantes, útiles escolares, apoyo en mejoramiento de casa por medio de gestiones.



Añadió que seguirá abrazando en solidaridad a la ciudadanía; y muestra de ello, será continuar siendo crítica en el tema de la reestructuración de la deuda, pues, afirmó, no hay transparencia en la negociación con los bancos que pretenden adquirir los 10 créditos a refinanciar, no señalan a que programas u obras se destinaria el recurso que no se gastaría “mejorando” las condiciones de la deuda y es incierto el plazo que estaría obligado Gobierno del Estado a pagar.



Y concluyó al refrendar su compromiso con la sociedad chihuahuense, a redoblar esfuerzos y continuar impulsando premisas a favor de todos ellos; “seguiré visitando periódicamente las colonias de mi Distrito y así continuar una relación cercana para ser una voz de soluciones.” 18/09/2017