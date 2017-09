Terremoto de 7.1 grados en la escala de Richter sacudió a México: hay al menos 195 muertos

El sismo se produjo en el límite entre Morelos y Puebla. El temblor también se sintió con mucha fuerza en la Ciudad de México, Acapulco, Oaxaca, Guadalajara, Colima y Chipancingo.



El Servicio Sismológico Nacional de México confirmó que se trató de un solo terremoto de 7.1 grados en la escala de Richter, el cual ha dejado, de momento, 195 personas muertas de acuerdo con un balance preliminar de Protección Civil, entre la Ciudad de México, estado de México, Morelos y Puebla.



El epicentro se localizó en el límite entre Morelos y Puebla.



Así mismo, autoridades de la Ciudad de México reportaron 44 edificios colapsados y que se encuentran alrededor de 50.000 agentes de seguridad participando en las labores de rescate. Los equipos de emergencia se esfuerzan por rescatar a las personas atrapadas en los edificios derrumbados .





El presidente Enrique Peña Nieto informó que el PlanMX fue sido activado y señaló que se convocó al Comité Nacional de Emergencia para evaluar y coordinar las acciones.



Este martes, se conmemoraron 32 años de los sismos que sacudieron a la Ciudad de México en 1985, por la mañana se realizó un macro simulacro en el que a las 11 horas se activaron las alertas sísmicas, dos horas después se registró el temblor de 7.1 grados



Tras percibir el movimiento, ciudadanos que habitan y trabajan en edificios altos captaron los derrumbes de varios inmuebles en las colonias Condesa y Roma, afectadas en el sismo de 8,1 en la escala de Ricther que ocurrió justo hace 32 años y que dejó miles de muertos.





Las actividades escolares fueron suspendidas hasta nuevo aviso, al igual que la sesión bursátil, para salvaguardar la seguridad del personal y de las instalaciones. La ciudadanía de inmediato se dio a la tarea de asistir y brindar ayuda en los derrumbes y colapsos.



El Secretario de Gobernación, Miguel A.Osorio Chong escribió en su twitter que en redes se está propagando el rumor de otro gran sismo. Si bien puede haber réplicas, los sismos NO se pueden predecir. Pidió a la población que NO generen y NO crean en rumores, que estén atentos a información de cuentas oficiales y de las autoridades.

