Autorizan legisladores reestructuración de la deuda pública directa Se especificaron una serie de candados para un correcto manejo del

refinanciamiento, en donde no se podrá exceder el plazo inicial; no se podrá contratar una tasa de interés mayor a la actual, y no se deberá aumentar el saldo actual de la deuda, o sea 20 millones 404 millones 862 mil 445

En Sesión del Congreso del Estado realizada este día, con 26 votos a favor y 7 en contra, diputados integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura, autorizaron al Gobierno del Estado, para que a través de la Secretaría de Hacienda celebre una reestructura y/o refinanciamiento de la deuda pública.



Fue el presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, diputado Jesús Valenciano, quien en la exposición del Decreto comentó que la reestructura consistirá en la celebración de actos jurídicos que tengan por objeto modificar las condiciones pactadas originalmente de uno o más financiamientos, a fin de que los ahorros que se obtengan, sean utilizados a beneficio de los sectores educativo y de salud, así como a inversiones públicas productivas, y/o en su caso, realizar amortizaciones anticipadas de capital que permitan disminuir el saldo de la deuda.



Señaló también que la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y los Municipios, permite a los gobiernos de los estados realizar el refinanciamiento o reestructura de sus obligaciones o financiamientos, incluyendo los gastos y costos relacionados con la contratación de los mismos, así como las reservas que deban constituirse en relación a dichas operaciones, toda vez que tienen por propósito, directo o indirecto, el saneamiento financiero.



Continuó señalando que los recursos que se obtengan, serán destinados a liquidar total o parcialmente uno o más financiamientos contratados previamente, con el objeto de mejorar las condiciones.



Así mismo, señaló que los instrumentos derivados y /o garantías de pago, no deberán rebasar el 2.5% del monto contratado de cada financiamiento autorizado, en caso de que no se incluyan los instrumentos derivados y garantías de pago, los gastos y costos relacionados a la contratación y obligaciones no deberán rebasar el 1.5% del monto contratado.



Al momento de formalizar el contrato del refinanciamiento de la deuda pública se deberá precisar el plazo máximo en días y/o meses, y la fecha específica para el vencimiento del crédito, o bien tratándose de reestructuras, la fecha en que surta sus efectos el convenio de la operación que en el entendido que los demás plazos, intereses, comisiones, términos y condiciones, serán los que se establezcan en el instrumento que se celebre.



Para el pago de las obligaciones, se autoriza hasta el 78.5% de los flujos de recursos de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan del Fondo General de Participaciones.



Además, informó que para dar mayor certeza del manejo de la reestructura o refinanciamiento, se creará un Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago o Garantía, con objeto de constituir el mecanismo de garantía o pago de las obligaciones a su cargo que deriven de las

operaciones de refinanciamiento o reestructura, garantías de pago e instrumentos derivados que formalice con sustento en lo autorizado, o bien, suscriba el convenio, instrumento o acto jurídico que se requiera para formalizar las adecuaciones necesarias o convenientes para emplear, utilizar, modificar y/u operar algún fideicomiso previamente constituido.



El periodo de disposición de las garantías de pago será igual al plazo de los financiamientos garantizados.



Las obligaciones serán constitutivas de deuda pública, en consecuencia, deberán inscribirse en: (i) el Registro Central de Deuda Pública Estatal de Chihuahua, que lleva la Secretaría de Hacienda, (ii) el Registro del Congreso del Estado a cargo la Auditoría Superior del Estado, y (iii) en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público



Las modificaciones que podrán realizarse consistirán en: mejorar las tasas de interés, disminución o eliminación de comisiones, liberación de participaciones, disminución del fondo de reserva, modificación en el plazo promedio ponderado y el perfil de las amortizaciones.



Para culminar su exposición, Valenciano señaló que en la redacción se especifica que los ahorros y economías que resulten, deberán destinarse en primer lugar a corregir el déficit en los sectores educativo y de salud, a inversiones públicas productivas y en su caso, a realizar

amortizaciones anticipadas de capital que permitan disminuir el saldo de la deuda; y la Secretaría de Hacienda informará del destino de los ahorros y economías que resulten.



Es importante mencionar que antes de la votación, los diputados Isela Torres, Leticia Ortega, Jesús Villarreal, Alejandro Gloria y Miguel Vallejo, presentaron sus posicionamientos respecto al tema. 19/09/2017