Restructuración, ahorrará mil 500 millones de pesos en los 5 años de gobierno de Corral: Jesús Villareal

Al aprobarse la restructuración de la deuda con 26 votos a favor y 7 en contra, el grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, reitera su compromiso con los Chihuahuenses al otorgar una estabilidad económica y sobre todo al estado, manifestó el coordinador de los diputados del PAN, Jesús Villarreal Macías.



“La deuda que tiene el Estado es de 48 mil millones de pesos, pero con el refinanciamiento será de 20 mil millones de pesos, exclusivamente la mitad de la deuda, lo que nos estaremos ahorrando mil 500 millones, al término de la administración del gobernador Javier Corral, que viene siendo aproximadamente 250 millones de pesos anuales”, puntualizó el legislador panista.



Cabe resaltar que esta restructuración se aprobó a base del convencimiento y no por la compra de voluntades, anuncio, que en ningún momento se ha ofertado nada a las fracciones, porque en el Partido Acción Nacional -“Nuestro estilo no está basado en la compra de voluntades nosotros estamos trabajando por convencimiento de la gente, en ningún momento hemos ofertado nada a las fracciones, simplemente y sencillamente, se trabajó para que voten a favor por convencimiento, no estilamos en lo absoluto comprar ninguna voluntad, simple y sencillamente se ha hablado con las fracciones y quienes así lo han convenido votaran a favor o en contra”.



Indicó, que el PAN siempre ha sido favor de la restructuración, desde hace 4 meses que se planteó al Congreso, del cual señaló que se ha estado perdiendo un recurso muy importante para el Estado, pero que con este refinanciamiento, tiene la plena confianza que esta medida sacara adelante las finanzas del Gobierno del Estado. 19/09/2017